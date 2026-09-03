Zelenskis: oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusiją

„Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbėme apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį – į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybes“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautines organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje.
Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 d. Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga.
Rugsėjo 2 d. užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO), jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai ir paragino oro linijas jos vengti.
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