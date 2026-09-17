 Zelenskis padėkojo Suomijos prezidentui už dar vieną karinės paramos paketą

Zelenskis padėkojo Suomijos prezidentui už dar vieną karinės paramos paketą

2026-09-17 19:17
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aptarė diplomatinę padėtį su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubbu ir padėkojo jam už Suomijos parengtą paramos paketą.

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Volodymyras Zelenskis ir Aleksandras Stubbas
Volodymyras Zelenskis ir Aleksandras Stubbas / EPA-ELTOS nuotr.

Apie tai Ukrainos prezidentas parašė „Facebook“ tinkle, praneša „Ukrinform“.

„Mes labai išsamiai pasikeitėme nuomonėmis dėl svarbiausių klausimų, šiuo metu esančių Europos darbotvarkėje, taip pat dėl diplomatinės padėties ir visų perspektyvų – su JAV komanda, galimybių Europoje ir mūsų dvišalių santykių perspektyvų“, – sakė V. Zelenskis.

Abu lyderiai taip pat aptarė Suomijos parengtą paramos paketą. „Tai labai stiprus paketas“, – teigė Ukrainos prezidentas.

Jis atskirai padėkojo A. Stubui už paramą, bendras pastangas ir už jo „nuoseklią teisingą poziciją“.

Kaip pranešta, Suomija suteikė Ukrainai jau 34-ąjį karinės pagalbos paketą, kurio bendra vertė siekia maždaug 290 mln. eurų.

 
Šiame straipsnyje:
Suomijos prezidentas
Volodymyras Zelenskis
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Aleksandras Stubbas

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