Zelenskis pranešė apie „labai turiningą“ pokalbį su JAV pasiuntiniais

„Ukraina yra pasiryžusi toliau sąžiningai bendradarbiauti su Amerikos puse, kad būtų pasiekta tikra taika“, – parašė V. Zelenskis platformoje „Telegram“, derybininkams rengiantis trečiai derybų dienai Floridoje.
„Mes susitarėme dėl tolesnių žingsnių ir derybų su Amerika formato“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis iš Kyjivo prisijungė prie pokalbio kartu su Ukrainos vyriausiuoju derybininku Rustemu Umerovu ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininku Andrijumi Hnatovu, kurie abu yra Majamyje, kur yra atvykę derybų su JAV atstovais.
Du amerikiečiai – S. Witkoffas, kuris yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys, ir J. Kushneris, kuris yra D. Trumpo žentas – nuo ketvirtadienio susitinka su R. Umerovu ir A. Hnatovu.
D. Trumpo komanda bando greitai išspręsti konfliktą Ukrainoje, kuris tęsiasi jau beveik ketverius metus.
Prieš dvi savaites paskelbtas pirminis JAV planas, Kyjivo ir jo Europos sąjungininkų nuomone, buvo pernelyg artimas daugeliui griežtų Rusijos pozicijų, todėl yra peržiūrimas.
V. Zelenskis sakė, kad per pokalbį su S. Witkoffu ir J. Kushneriu „buvo kalbėta apie daugelį aspektų ir buvo greitai aptarti pagrindiniai klausimai, kurie galėtų užtikrinti kraujo praliejimo pabaigą ir pašalinti trečiosios Rusijos invazijos grėsmę, taip pat grėsmę, kad Rusija nevykdys savo pažadų, kaip tai jau buvo daug kartų nutikę praeityje“.
Jis taip pat sakė, kad laukia „išsamios“ R. Umerovo ir A. Hnatovo ataskaitos.
„Mes negalime visko aptarti telefonu, todėl turime išsamiai dirbti su komandomis, kad parengtume idėjas ir pasiūlymus“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos požiūris į derybas yra toks, kad „viskas turi būti veiksminga, viskas, kas svarbu taikai, saugumui ir atstatymui“.