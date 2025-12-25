Zelenskis pranešė apie savo derybas dėl Ukrainos su JAV pasiuntiniais

„Aptarėme tam tikras esmines vykdomo darbo detales“, – parašė jis socialiniuose tinkluose.
„Yra gerų idėjų, kurios gali padėti pasiekti bendrą rezultatą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis padėkojo abiem pasiuntiniams už jų „konstruktyvų požiūrį, intensyvų darbą ir gerus žodžius“.
„Mes tikrai dirbame 24 valandas per parą, kad priartintume šio žiauraus Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigą ir užtikrintume, kad visi dokumentai ir veiksmai būtų realistiški, veiksmingi ir patikimi“, – pridūrė jis.
Per pokalbį taip pat buvo sutarta, kad Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas ketvirtadienį vėl kalbėsis su dviem pasiuntiniais.
Šis V. Zelenskio pranešimas pasirodė praėjus dienai po to, kai jis pareiškė, kad Ukraina naujausioje JAV taikos plano versijoje išsiderėjo tam tikrų ribotų nuolaidų.
Dvidešimties punktų planą, dėl kurio susitarė JAV ir Ukrainos derybininkai, šiuo metu peržiūri Maskva, tačiau Kremlius anksčiau nerodė jokio noro atsisakyti savo teritorinių reikalavimų, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš rytinės šalies dalies.
V. Zelenskis trečiadienį pripažino, kad dokumente yra keletas punktų, kurie jam nepatinka.
Tačiau jis sakė, kad Kyjivui pavyko išbraukti iš plano neatidėliotinus reikalavimus, kad Ukraina pasitrauktų iš Donecko srities ir kad Maskvos kariuomenės okupuota teritorija būtų pripažinta Rusijos dalimi.