Zelenskis: Putinas ruošiasi didelei mobilizacijai rudenį

Kalbama apie kelis šimtai tūkstančių rusų iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais, teigė V. Zelenskis. V. Putinas esą nori sudaryti įspūdį, kad rusai neva remia karą prieš Ukrainą. Rusija prieš daugiau kaip ketverius metus pradėjo invaziją į kaimyninę šalį.
Rusijos parlamento rinkimai numatyti rugsėjo 18–20 dienomis. Pirmadienį iš rinkimų buvo pašalinta liberali opozicinė partija „Jabloko“ – vienintelė partija, atvirai atmetanti karą.
V. Zelenskio duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Ir praeityje Kyjivas keliskart kaltino Maskvą rengiantis dar vienai mobilizacijai, tačiau jos nebuvo. Vis dėlto klausimas, ar šį rudenį įvyks nauja mobilizacijos banga, intensyviai diskutuojama ir stebėtojų. Per didelę mobilizaciją 2022 m.. rudenį buvo pašaukta apie 300 tūkst. vyrų.
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