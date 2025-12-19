Zelenskis: Rusija po pergalės prieš Ukrainą pultų Lenkiją

„Be mūsų nepriklausomybės Maskva neišvengiamai veršis į Lenkiją ir giliau į Europą“, – sakė V. Zelenskis penktadienį Varšuvoje bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
V. Zelenskis šiame kontekste pabrėžė vienybės tarp Kyjivo ir Varšuvos svarbą.
„Todėl svarbu, kad mes egzistuotume, kad jūs egzistuotumėte, kad Ukraina ir Lenkija egzistuotų, ir kad mes eitume išvien“, – akcentavo Ukrainos vadovas.
Lenkijos nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis penktadienį vizito atvykusiam savo kolegai Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškė, kad ukrainiečiai neįvertina jo šalies pagalbos savo kovoje su Rusijos invazija.
Šis kaltinimas, išsakytas per bendrą spaudos konferenciją, priminė dramatišką V. Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo konfrontaciją Baltuosiuose rūmuose vasario mėnesį, kai JAV viceprezidentas JD Vance‘as apkaltino Ukrainos lyderį nepagarba ir nedėkingumu už JAV paramą.
Lenkija priėmė daugiau nei milijoną pabėgėlių iš Ukrainos nuo tada, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 2022 m. vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją, ir yra viena iš pagrindinių ginklų tiekėjų Kyjivui.
Per ją taip pat eina svarbiausias maršrutas, kuriuo Vakarų karinė ir humanitarinė pagalba patenka į kaimyninę šalį.
„Lenkai jaučia... kad mūsų pastangos, mūsų daugialypė pagalba Ukrainai nuo plataus masto invazijos pradžios nebuvo deramai įvertinta ar suprasta, – sakė K. Nawrockis spaudos konferencijoje per V. Zelenskio vizitą Varšuvoje. – Būtent tai aš perdaviau per tvirtą, atvirą, bet labai nuoširdų ir pagarbų pokalbį su prezidentu Zelenskiu.“
V. Zelenskis atsakydamas tvirtino, kad „Ukraina visada buvo dėkinga Lenkijai ir visada tokia liks“. Jis sakė, kad Ukraina „gina Europą“ nuo Rusijos labai didele – žmonių gyvybių – kaina.
„Rusija nori nesantaikos, nori sunaikinti tokį stiprų aljansą – dviejų tautų aljansą, susiformavusį per daugelį Ukrainos ir Lenkijos kartų. Mes neleisime jiems to padaryti“, – sakė jis.
K. Nawrockis anksčiau reikalavo geresnio bendradarbiavimo dėl 1943–1945 m. Ukrainos nacionalistų įvykdytų maždaug 100 tūkst. lenkų žudynių Voluinės regione. Jis tvirtina, kad tos žudynės buvo genocidas, ir kaltina Kyjivą atsisakymu pripažinti atsakomybę.
Varšuva taip pat kaltina jį aukų ekshumavimo klausimo vilkinimu.
Ketvirtadienį V. Zelenskis išreiškė gerą valią šiais klausimais.
„Lenkijos pusė nori paspartinti šį procesą, Ukrainos pusė yra pasirengusi žengti žingsnį šia linkme. Tai ne tik žodžiai, tai konkretūs veiksmai“, – sakė jis.
K. Nawrockis išreiškė optimizmą dėl V. Zelenskio komentarų. Po susitikimo platformoje „X“ paskelbtoje žinutėje jis pasveikino „naują pradžią“ santykiuose su Ukraina. „Blogos naujienos Putinui“, – sakė jis.
Naujausi komentarai