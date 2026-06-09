Zelenskis: Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis

Jis pabrėžė, kad Ukraina atsako į Rusijos atakas. Tačiau, kitaip nei Rusija, Ukraina priešo dronus kitur nukreipia tik tuo atveju, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius, sakė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos vadovo, Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis, įskaitant Baltijos valstybes ir Suomiją, siekdama skleisti retoriką, kad Ukraina yra blogis.
Paklaustas, ką Ukraina gali dėl to padaryti, V. Zelenskis atsakė, kad būtent tai ir yra bendradarbiavimo dėl dronų susitarimo tikslas.
Pagal šį susitarimą Ukraina galės dalytis savo patirtimi dronų sektoriuje, įskaitant gynybą nuo dronų.
Ukraina taip pat yra pasirengusi siųsti savo ekspertus į šalis, kurioms kyla nukreiptų dronų grėsmė, sakė V. Zelenskis.
Ukrainiečių lyderis antradienį Taline pasirašė bendradarbiavimo dėl dronų susitarimą su Latvijos ministru pirmininku Andriu Kulbergu.
Bendroje spaudos konferencijoje jis pabrėžė, kad tai ne tik tinkamų technologijų įsigijimo klausimas, bet ir tai, kad šis susitarimas sudarys sąlygas nuolatiniam bendradarbiavimui su Ukrainos dronų ekspertais, nes Ukraina turi geriausią patirtį oro erdvės apsaugos srityje.
A. Kulbergas taip pat pažymėjo, kad nors pirmadienį į Latviją įskridęs dronas buvo numuštas naikintuvo, tai nebuvo efektyviausias veikimo būdas.
„Yra gerai parodyti, kad mes tai galime padaryti, bet šioje srityje turime būti efektyvesni ir veiksmingesni“, – sakė Latvijos ministras pirmininkas.
Pirmadienio rytą į Latvijos oro erdvę įskridusį užsienio droną netoli rytiniame Latgalos regione esančios Rogovkos Rėzeknės savivaldybėje numušė iš Šiaulių pakilę NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai.
Dronas į Latvijos oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino latvių kariuomenė.
Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas.