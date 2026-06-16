Zelenskis siūlo Putinui susitikti JAV

Ukrainos lyderis teigė šį pasiūlymą pateikęs per pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir laukiantis, kas iš to išeis.
V. Putinas ne kartą atmetė pasiūlymus surengti tiesioginį susitikimą su V. Zelenskiu, siekiant užbaigti daugiau nei ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Ukrainos lyderis anksčiau sakė, kad V. Putinas ignoravo kvietimą susitikti su juo pirmadienį prasidėjusiame Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime Prancūzijoje.
„Vakar (sekmadienį) su prezidentu Trumpu aptarėme, kad toks susitikimas galėtų būti surengtas JAV, tokiu formatu, kurio Putinui būtų daug sunkiau atsisakyti“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
„Pamatysime, kas iš to išeis. Jei Rusija atmes ir šį šansą, prireiks papildomo spaudimo“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis anksčiau teigė siūlęs susitikti su V. Putinu per G7, tačiau Maskva „dar kartą pademonstravo, kad nėra pasirengusi apie tai kalbėti“.
Šaltinis Ukrainos prezidento administracijoje nedidelei grupei žurnalistų, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP atstovų, pranešė, kad šis pasiūlymas buvo „perduotas prieš kurį laiką įvairiais kanalais – per tarpininkus, diplomatus ir žvalgybos tarnybas“.
„Nebuvo gauta jokio aiškaus atsakymo“, – pridūrė šaltinis.
Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 metų vasarį, sukeldama kruviniausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
V. Putinas anksčiau šį mėnesį sakė nematantis jokios prasmės susitikti su V. Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas.