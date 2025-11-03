Zelenskis: šiuo metu jokio konkretaus taikos plano nėra

„Svarbu, ar aš, kaip Ukrainos prezidentas, mačiau šį planą. Ne. Manau, kad tai yra atsakymas į visus klausimus. Yra įvairių Europos minčių ir pasiūlymų dėl taikos susitarimo“, – per susitikimą su žurnalistais sakė V. Zelenskis.
Jis pareiškė nuostabą dėl teiginių, kad tikimasi, jog Rusija dalyvaus derybose pagal tokį 12 punktų planą.
„Keista girdėti, kad Rusija bus prie derybų stalo, nes šiuo metu joks Europos lyderis ar JAV prezidentas negali priversti Rusijos sėsti prie derybų stalo“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad siekiant taikos susitarimo turi būti įtrauktos Jungtinės Amerikos Valstijos, nes perėjimas prie diplomatinio etapo neįmanomas be jų politinės ir karinės paramos.
„Mūsų pozicija yra ši: vyksta konsultacijos tarp patarėjų, kelios skirtingos diskusijos, tačiau konkretaus, galutinio plano dar nėra“, – sakė jis.