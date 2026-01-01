 Zelenskis: sudavusi naujų smūgių Ukrainai, Rusija „neša karą į Naujuosius metus“

Zelenskis: sudavusi naujų smūgių Ukrainai, Rusija „neša karą į Naujuosius metus“

2026-01-01 14:18
BNS inf.

Rusija beveik ketverius metus besitęsiantį karą „neša į Naujuosius metus“, paleidusi į Ukrainą daugiau nei 200 dronų ir daugiausia taikydamasi į energetikos infrastruktūrą, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.

„Rusija sąmoningai neša karą į Naujuosius metus, per naktį prieš Ukrainą paleidusi daugiau nei du šimtus dronų“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.

„Taikiniai buvo mūsų energetikos infrastruktūra“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
karas Ukrainoje
Rusija
dronai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų