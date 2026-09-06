Zelenskis: teritorijų klausimą išspręs tik lyderių susitikimas

„Noriu laikytis savo nuomonės, kad tokie sudėtingi klausimai gali būti sprendžiami tik lyderių lygiu“, – sakė V. Zelenskis, kuris anksčiau ragino surengti susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Labai tikimės, kad mums pavyks pasiekti susitarimus su mūsų JAV partneriais, ir mes pasikliaujame savo partnerių Europoje parama, jei karas tęsis žiemą, o taip šiuo metu ir atrodo, tačiau net ir tokiu atveju komandos šiandien teigiamai vertina mūsų ateities perspektyvas“, – sakė V. Zelenskis.
Susitiks artimiausiu metu
V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina, JAV ir Europa susitarė netrukus surengti dar vieną savo atstovų susitikimą.
„Susitarėme, kad Ukraina, Europa ir Amerika susitiks artimiausiu metu“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentą, kalbėjusį po sekmadienį Kyjive įvykusių derybų, cituoja ukrainiečių portalas „Evropeiska Pravda“.
„Nežinau, kur vyks susitikimas – Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, ar galbūt vėl – kaip supratau, Steve'ui patiko mūsų geležinkeliai – taigi, galbūt vėl Ukrainoje. Na, mes bet kokiu atveju esame atviri“, – sakė V. Zelenskis.
JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) sekmadienį per savo pirmąjį oficialų vizitą Ukrainoje surengė „padrąsinančias derybas“, siekiant užbaigti daugiau nei pusketvirtų metų trunkantį Rusijos karą, tačiau apie jokį proveržį nepaskelbė.
Amerikiečiai į Kyjivą atvyko po šeštadienį Maskvoje surengto susitikimo su V. Putinu, abiem konflikto pusėms suintensyvinus oro atakas.