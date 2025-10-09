Žiniasklaida: Briuselį apraizgė Vengrijos šnipų tinklas

Ataskaitoje priduriama, kad ši schema, kurią vykdė Vengrijos žvalgybos tarnyba, buvo skirta daugiausia šios šalies ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris dažnai konfliktuoja su Europos Sąjunga ir kitų ES šalių lyderiais.
Atlikdamas šį tyrimą, Vengrijos tiriamosios žurnalistikos kanalas „Direkt36“ bendradarbiavo su Belgijos dienraščiu „De Tijd“, Vokietijoje įsikūrusiu tiriamosios žurnalistikos kanalu „Paper Trail Media“, Austrijos dienraščiu „Der Standard“ ir Vokietijos „Der Spiegel“.
Vengrijos užsienio žvalgybos tarnyba šnipų tinklą Briuselyje įkūrė 2012-2018 m., remdamasis neįvardytais Vengrijos ES pareigūnais ir kitais su operacija susipažinusiais šaltiniais rašė „Direkt36“.
Ataskaitoje taip pat rašoma, kad ES institucijose dirbantiems Vengrijos piliečiams buvo nurodyta tekinti slaptus vidaus dokumentus šio tinklo agentams.
Jų taip pat buvo prašoma „perrašyti“ arba „išbraukti“ tam tikras projektų dalis, kad „tekstai atspindėtų Orbano vyriausybės pasaulėžiūrą“.
Vienas Vengrijai atstovaujantis ES pareigūnas kanalui „Direkt36“ sakė, kad operacija buvo siekiama „atnešti naudos valdžios klikai“.
Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad Vengrijos šnipai, bandę verbuoti ES pareigūnus, po diplomatine priedanga veikė nuolatinėje šios šalies atstovybėje Briuselyje.
2015-2019 m. misijai vadovavo Oliveris Varhelyjus, kuris paskiau tapo Europos Komisijos nariu.
Vienas Komisijos atstovas spaudai kanalui „Direkt36“ sakė, kad jai „nėra žinoma apie jokius požymius“, kurie leistų manyti, kad O. Varhelyjus būtų pažeidęs savo įsipareigojimus.
Kol kas į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šią informaciją neatsakė nei Vengrijos vyriausybė, nei Europos Komisijos atstovybė Budapešte.
Nacionalistinių pažiūrų Vengrijos lyderis V. Orbanas nuo to laiko, kai 2010 m. atėjo į valdžią nesutaria su Briuseliu dėl, ES teigimu, jo pastangų silpninti demokratines institucijas ir skaldančios užsienio politikos.
