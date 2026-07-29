Žiniasklaida: buvęs Suomijos parlamentaras sieks Rusijos pilietybės

Anot agentūros, A. Turtiainenas, kuriam Rusija suteikė prieglobstį 2025-aisiais, tvirtina kasdien besimokantis rusų kalbos ir planuoja šioje šalyje susikurti naują gyvenimą. Jo pasisakymus Suomijoje pirmas paviešino laikraštis „Iltalehti“.
„RIA Novosti“ duotame interviu A. Turtiainenas pareiškė, kad nebelaiko Suomijos nepriklausoma valstybe.
„Tiesą sakant, Suomijos nebėra. Ji yra fašistinio Vakarų pasaulio dalis“, – teigė 2019–2023 m. šalies parlamento nariu buvęs A. Turtiainenas.
Į parlamentą 2019 m. jis pateko su Suomių partija, kaip Pietryčių Suomijos atstovas. Po metų partija jį išmetė už pašiepiantį ir rasistinį įrašą socialiniame tinkle apie JAV policijos nužudytą Georgą Floydą.
Tuomet A. Turtiainenas įkūrė partiją „Galia priklauso tautai“ (VKK), bet vėliau buvo pats iš jos pašalintas dėl išreikšto palaikymo į Ukrainą 2022 m. įsiveržusiai Rusijai.
Buvusiam įstatymui leidėjui Suomijoje pareikšti kaltinimai dėl neapykantos kurstymo prieš tautinę grupę, jo atžvilgiu vykdomos skolos išieškojimo procedūros.
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