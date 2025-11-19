Žiniasklaida: JAV slapta rengia naują planą Ukrainai

Šį 28 punktų JAV planą įkvėpė sėkmingos prezidento D. Trumpo pastangos pasiekti susitarimą Gazoje. Vienas aukštas Rusijos pareigūnas naujienų agentūrai „Axios“ teigė, kad planą vertina optimistiškai. Kol kas neaišku, kaip į jį reaguos Ukraina ir jos rėmėjai Europoje.
Šaltiniai agentūrai „Axios“ paaiškino, kad 28 plano punktai suskirstyti į keturias bendras kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir būsimi JAV santykiai su Rusija ir Ukraina.
Nėra aišku, kaip plane sprendžiami tokie ginčytini klausimai, kaip rytų Ukrainos, kur Rusijos pajėgos po truputį juda į priekį, bet vis dar yra užėmusios gerokai mažiau žemių nei reikalauja Kremlius, teritorijos kontrolė.
JAV pareigūnas teigė, kad šiam planavimo procesui vadovauja D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris planą išsamiai aptarė su Rusijos pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu.
K. Dmitrijevas, kuris vadovauja Rusijos valstybės turto fondui ir aktyviai dalyvauja mėginant išspręsti Ukrainos klausimą diplomatiniais būdais, pirmadienį duodamas interviu naujienų agentūrai „Axios“ sakė, kad spalio 24–26 d. lankydamasis Majamyje tris dienas praleido susitikimuose su S. Witkoffu ir kitais D. Trumpo komandos nariais.
S. Witkoffas trečiadienį Turkijoje turėjo susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau savo kelionę atidėjo, teigė Ukrainos ir JAV pareigūnai. S. Witkoffas planą aptarė su V. Zelenskio nacionalinio saugumo patarėju Rustemu Umerovu, su kuriuo šią savaitę susitiko Majamyje, agentūrai „Axios“ patvirtino vienas oficialus Ukrainos asmuo.
K. Dmitrijevas agentūrai „Axios“ sakė, kad pagrindinė mintis yra vadovaujantis principais, dėl kurių D. Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitarė rugpjūčio mėnesį Aliaskoje, parengti pasiūlymą „išspręsti Ukrainos konfliktą, bet taip pat ir atkurti JAV ir Rusijos ryšius [ir] spręsti Rusijos saugumo klausimus“. Pasak K. Dmitrijevo, siekiama atitinkamą rašytinį dokumentą parengti iki kito D. Trumpo ir V. Putino susitikimo. Tiesa, planai Budapešte surengti šių dviejų lyderių susitikimą kol kas yra atidėti.
K. Dmitrijevo teigimu, šie veiksmai yra visiškai nesusiję su Jungtinės Karalystės iniciatyva Ukrainai parengti tokį taikos planą, koks buvo parengtas Gazai, kuris, jo nuomone, neturi jokių galimybių būti sėkmingas, nes jame neatsižvelgiama į Rusijos poziciją. Rusijos pasiuntinys tvirtino, kad šiuo metu JAV ukrainiečiams ir europiečiams aiškina savo dabartinio požiūrio „pranašumus“.