Žiniasklaida: JAV žmogaus teisių ataskaitoje menkinami sąjungininkų vykdomi pažeidimai

Šios ataskaitos, kuriose paprastai akcentuojamas į disidentų įkalinimas, moterų teisės ir neteisminės egzekucijos autoritarinių vyriausybių šalyse, dažnai sulaukia priekaištų iš tokių šalių, kaip Kinija.
Tačiau atrodo, kad pirmojoje ataskaitoje, kuri pasirodys prezidento Donaldo Trumpo valdymo metu, bus nutylėti jo administracijai artimų vyriausybių piktnaudžiavimai, rašo dienraštis „The Washington Post“, kuris teigė matęs nutekintus ataskaitos projektus.
Ataskaitose dalyje apie Salvadorą, kurio prezidentas Nayibas Bukele priima iš Jungtinių Valstijų be teismo deportuojamus migrantus, rašoma, kad 2024 m. nebuvo „patikimų pranešimų apie reikšmingus žmogaus teisių pažeidimus“, pranešė „The Washington Post“.
Tuo tarpu žmogaus teisių gynimo organizacijos kalba, kad šioje Centrinės Amerikos šalyje masiškai areštuojami asmenys ir veikia žiauri kalėjimų sistema.
„The Washington Post“ teigė, kad nors vis dar nurodoma, jog šiose trijose šalyse pažeidinėjamos žmogaus teisės, kiekvienas skyrius yra gerokai sutrumpintas.
Vienas aukšto rango Valstybės departamento pareigūnas žurnalistams sakė, kad visa ataskaita bus orientuota į tai, ką Baltieji rūmai vadina tradicinių sąjungininkių vykdoma „cenzūra“.
„Šioje administracijoje nevengiame atvirai diskutuoti su savo partneriais ir sąjungininkais apie tai, ką laikome cenzūra ar diskriminuojamais balsais, nesvarbu, ar tai būtų susiję su politika, ar su religija, užtikrindami, kad jie būtų apsaugoti, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso vyraujančiai krypčiai, ar ne“, – sakė pareigūnas.
„Manau, kad saviraiškos laisvė yra ta vertybė, kuri, sakyčiau, kai kuriose šalyse iš tiesų nyksta, todėl mes atvirai kalbamės, kad užtikrintume, jog pagrindinė žmogaus saviraiškos laisvės vertybė būtų apsaugota.“
Pareigūnas, prašęs neminėti jo vardo ir pavardės, nepateikė konkrečių pavyzdžių, ką administracija laiko nykstančia žodžio laisve, tačiau D. Trumpas ir jo sąjungininkai dažnai skundžiasi, kad konservatorių balsai yra tildomi.
Prieš rinkimus Vokietijoje viceprezidentas J. D. Vance‘as pribloškė vokiečius, palaikydamas kraštutinių dešiniųjų partiją „Alternatyva Vokietijai“ („Alternative fur Deutschland“), kurią pačios Vokietijos žvalgybos agentūra laiko „ekstremistine“.
Ataskaitos, kuri paprastai pasirodo metų pradžioje, paskelbimo data dar nenurodyta, nes Valstybės departamentas daugiausia dėmesio skiria ją „pertvarkyti“, kad ją būtų lengviau skaityti, paaiškino pareigūnas.
Praėjusią savaitę opozicijos įstatymų leidėjai įspėjo, kad norint, jog ataskaita ir toliau būtų vertinga, joje turi būti atkreiptas dėmesys į realius žmogaus teisių pažeidinėjimo atvejus, o ne tik kartojama tai, apie ką nuolat kalba D. Trumpas.
„Valstybės departamento žmogaus teisių ataskaitose jau dešimtis metų suteikiama svarbios informacijos apie žmogaus teisių padėtį įvairiose pasaulio šalyse, šios ataskaitos padeda formuoti Amerikos užsienio politiką“, – sakė senatorius demokratas Chrisas Van Hollenas.
„Trumpo administracijos veiksmai, kuriais siekiama sumenkinti ir politizuoti šias ataskaitas, kenkia tiek jų tikslui, tiek paties departamento patikimumui.“
