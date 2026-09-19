Žiniasklaida: JK karinių objektų prieigose smarkiai padaugėjo incidentų su dronais

Laikraštis „The Independent“ rašo, kad per 12 mėnesių iki 2026-ųjų rugpjūčio virš JK gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų, susijusių su dronais.
2025 metais tokių incidentų buvo 250, o ankstesniais metais – 126.
JK gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šiuos dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
Pareiškime naujienų agentūrai AFP ginkluotųjų pajėgų ministrė Louise Sandher-Jones (Luiz Sander-Džouns) teigė, kad vyriausybė „itin rimtai vertina priešiškų dronų keliamą grėsmę gynybos objektams“.
Pasak jos, šis dronų incidentų padidėjimas iš dalies atspindi geresnį stebėjimą ir informavimą po to, kai vasarį virš 44 strateginių karinių objektų buvo sukurtos ribojamo oro eismo zonos.
„JK ir jos sąjungininkės išlieka budrios dėl galimų grėsmių, o priešininkai neturėtų abejoti šios vyriausybės ryžtu pasipriešinti agresijai prieš JK ir mūsų sąjungininkes“, – pridūrė ministerijos atstovas.
Šie skaičiai paskelbti praėjus dienai po to, kai Rusija iškvietė JK reikalų patikėtinį dėl, Maskvos teigimu, „eskalacijos“ tiekiant ginklus Ukrainai.
Rusija įspėjo, kad bet kokie JK kariniai objektai Ukrainoje, naudojami smūgiams Rusijos teritorijoje, bus laikomi „teisėtais taikiniais“.
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