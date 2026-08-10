Žiniasklaida: Lenkijos miestuose – protestai prieš priešiškumą ukrainiečiams

Kaip rašo portalas „TVP World“, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską.
Akciją su šūkiu „Nebūk abejingas“ surengė Lenkijos pilietinis judėjimas „Demokratijos gynimo komitetas“ (KOD).
Organizatorių teigimu, demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmones dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos.
Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis.
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