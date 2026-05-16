Žiniasklaida: Moldovos Uždniestrės gyventojams – supaprastinta Rusijos pilietybės suteikimo tvarka

Apie tai praneša Ukrainos leidinys „United24 Media“.
Penktadienį paskelbtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą.
Kaip pranešama, prašymus gali teikti suaugusieji, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai.
Moldovos prezidentė Maia Sandu (Maja Sandu) šeštadienį pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą.
„Dėl Putino išleisto dekreto (...) tikriausiai jiems reikia daugiau žmonių, kuriuos galėtų siųsti į karą Ukrainoje“, – Taline vykusioje Lennarto Meri (Lenarto Merio) konferencijoje sakė M. Sandu. Ją cituoja „The Kyiv Independent“.
„Nuo karo Ukrainoje pradžios dauguma regiono gyventojų įgijo Moldovos pilietybę, nes jautėsi saugiau turėdami Moldovos Respublikos, o ne Rusijos pilietybę“, – pridūrė M. Sandu.
Tai naujausias Kremliaus bandymų daryti įtaką Uždniestrei, kuri atsiskyrė nuo Moldovos po trumpo konflikto dešimtojo dešimtmečio pradžioje žlugus Sovietų Sąjungai, pavyzdys.
Tarptautinė bendruomenė šį separatistinį regioną vis dar laiko Moldovos teritorija, tačiau jis veikia kaip de facto nepriklausoma valstybė, kuri labai priklauso nuo Maskvos paramos ir kurioje dislokuoti Rusijos kariai.
Rusiškų pasų siūlymas ar brukimas bendruomenėms yra Maskvos mėgstama taktika, kuria siekiama įteisinti savo buvimą ir vykdyti Rusijos okupuotų teritorijų kontrolę.
Kai 2022 metais Rusija paskelbė aneksavusi keturis Ukrainos regionus, okupacinės institucijos pradėjo spausti Ukrainos piliečius priimti Rusijos pilietybę, ir, kaip pranešama, tai tapo sąlyga norint gauti pagrindines paslaugas, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo.
Ekspertai teigia, kad ukrainiečiams, tapusiems natūralizuotais Rusijos piliečiais, gresia pavojus būti pašauktiems į Rusijos ginkluotąsias pajėgas.
