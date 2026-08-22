 Žiniasklaida: šią savaitę surengtos neskelbtos NATO karinės pratybos, dalis jų – aplink Kaliningradą

Žiniasklaida: šią savaitę surengtos neskelbtos NATO karinės pratybos, dalis jų – aplink Kaliningradą

2026-08-22 00:36
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

NATO šią savaitę surengė iš anksto neskelbtas karines pratybas, daugiausia vykusias aplink Kaliningradą, penktadienį skelbia LRT televizija. 

Kaip pranešta LRT televizijos laidoje „Panorama“, šią savaitę Baltijos šalių bei kitų rytinio NATO flango šalių teritorijose surengtos aljanso karinės pratybos.

Nurodoma, kad remiantis neoficialiais duomenimis, jose galėjo dalyvauti apie pusšimtis orlaivių. Tarp jų – skraidantys radarai AWACS , F-35 naikintuvai, degalų papildymo, žvalgybiniai orlaiviai bei Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) elektroninės kovos orlaivis, galintis paralyžiuoti priešo ryšio priemones.

Informuojama, kad, NATO atstovų teigimu, pratybos, apie kurias nepranešta viešai, buvo planuojamos iš anksto ir veikia kaip atgrasymo priemonė – ne kaip atsakas į kokią nors naują Rusijos grėsmę. 

Šiame straipsnyje:
NATO
Karinės pratybos
Orlaiviai
Rusijos atgrasymas

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TIE PYYZDUKAI ERZINA RUSIŠKĄ MEŠKĄ....
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