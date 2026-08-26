Žiniasklaida: Ukrainos ambasadoriumi JAV gali tapti buvęs užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba

Šis postas atsilaisvino, kai, tęsiantis korupcijos tyrimui, prieš kelias savaites atsistatydino Olha Stefanišyna.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis į Vašingtoną iš pradžių planavo siųsti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Svyrydenko, tačiau ji atmetė pasiūlymą, todėl prezidento administracija buvo priversta ieškoti kito kandidato.
Dabar kaip galimą kandidatą į šias pareigas šaltiniai įvardija D. Kulebą, nors vis dar neaišku, ar jis sutiks užimti šį postą.
D. Kuleba užsienio reikalų ministro pareigas ėjo nuo 2020 metų kovo iki savo atsistatydinimo 2024 metų rugsėjį. Kaip jauniausias užsienio reikalų ministras Ukrainos istorijoje, jis tapo vienu iš labiausiai užsienyje atpažįstamų šalies veidų po to, kai Rusija 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją.
Jis ypač išsiskyrė Ukrainos karo meto diplomatinėje veikloje, ne kartą ir dažnai ryžtingai ragindamas Vakarų vyriausybes tiekti Kyjivui ginklus. Ši patirtis dabar yra viena iš priežasčių, kodėl Ukrainos pareigūnai mano, kad jis puikiai tiktų pareigoms Vašingtone.
„Ukrainai reikia žmogaus, kuris patiktų JAV visuomenei (...), kuris pasirodytų televizijoje, kalbėtų ir susitiktų su analitinių centrų atstovais“, – sakė vienas iš informuotų šaltinių.
Tačiau tebėra neaišku, ar D. Kuleba iš tikrųjų nori šio darbo, o vienas iš šaltinių teigė, kad D. Kuleba „nori likti Kyjive“.
„The Kyiv Independent“ kreipėsi į D. Kulebą, prašydamas komentarų, tačiau atsakymo dar negavo.
D. Kuleba 2024 metais buvo nušalintas nuo pareigų, kai tuometinis prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas išplėtė savo įtaką užsienio politikoje.
Kitas galimas kandidatas – Pavlo Palisa
D. Kuleba nėra vienintelis svarstomas kandidatas į ambasadoriaus Vašingtone postą.
Pasak informuotų šaltinių, V. Zelenskis taip pat svarsto galimybę į šias pareigas skirti prezidento administracijos vadovo pavaduotoją ir buvusį karinį vadą Pavlo Palisą.
P. Palisa yra tapęs svarbia figūra V. Zelenskio komandoje, visų pirma koordinuodamas prezidento administracijos darbą su Ukrainos karine vadovybe.
Šis vaidmuo jam taip pat pelnė pripažinimą Vašingtone. Birželio mėnesį Ankaroje vykusiame 2026 metų NATO aukščiausiojo lygio susitikime JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) gyrė P. Palisą.
„Jis yra vienas iš mano mėgstamiausių karių“, – tuomet sakė D. Trumpas.
Pasak V. Zelenskio aplinkos žmonių, prezidentas mano, kad P. Palisa atlieka svarbų vaidmenį jo administracijos darbe, ypač kai kalbama apie koordinavimą su kariniais vadais.
Vienas iš informuotų šaltinių teigė, kad jis „nelabai džiaugiasi“ dėl galimo paskyrimo ambasadoriumi Vašingtone.
Aiškaus paskyrimo termino kol kas nėra, todėl vienas iš svarbiausių Ukrainos diplomatinių postų lieka laisvas.
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