Žinomo prekinio ženklo reklama sukėlė pyktį: ar tai matote ir jūs?

Dėmesio centre atsidūrė amerikiečių avalynės prekės ženklo „Converse“ reklama. Instagrame patalpintoje nuotraukoje buvo matyti Pietų Korėjos k-pop dainininkė Karina, vilkinti baltą sijoną ir laikanti „Chuck 70 X“ sportbačius.
Socialiniuose tinkluose toks vaizdas sukėlė internautų pyktį, mat kai kurie kritikai teigė, kad sijono apšvietimas priminė kukluksklano gobtuvą. O batai Karinos rankose esą atrodė kaip kabančios linčo aukos pėdos.
Primename, kad kukluksklanas – tai rasistinė organizacija, pasisakanti už baltųjų rasinę viršenybę.
„Nike“ priklausanti „Converse“ po kilusio sujudimo reklamą pašalino ir viešai dėl jos atsiprašė, rašo „Sky News“.
„Suprantame, kodėl šis vaizdas galėjo nuliūdinti, ir pripažįstame, kad suklydome. Pašalinome jį iš savo kanalų ir stengiamės jį pašalinti visur, kur jis buvo rodomas“, – teigė bendrovė.
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