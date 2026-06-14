Adrijos jūroje susidūrus katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės

Avarija įvyko vandenyse tarp centrinių Šoltos ir Bračo salų.
„Vietos komercinės bendrovės keleivinis laivas susidūrė su burlaiviu, plaukusiu su Prancūzijos vėliava, kuris vėliau nuskendo“, – teigiama Jūrų ir susisiekimo ministerijos pranešime.
Pranešime taip pat nurodoma, kad avarijos metu keleiviniame laive buvo 118 keleivių ir septyni įgulos nariai, o burlaivyje – aštuoni žmonės, iš kurių trys žuvo.
Vienas asmuo vis dar buvo dingęs be žinios, likę keturi buvo išgelbėti.
Informacijos apie aukų pilietybes ir aplinkybes, dėl kurių įvyko susidūrimas, kol kas nėra.
Remdamasis neoficialiais šaltiniais, regioninis dienraštis „Slobodna Dalmacija“ paskelbė, kad aukos buvo Čekijos piliečiai.
Vietos žiniasklaida paviešino kelių dešimčių metrų ilgio katamarano ir skęstančio burlaivio nuotraukas.
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