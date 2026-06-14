 Adrijos jūroje susidūrus katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės

Adrijos jūroje susidūrus katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės

2026-06-14 16:52
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Adrijos jūroje prie Kroatijos krantų sekmadienį susidūrus dideliam turistiniam katamaranui, kuriame buvo daugiau nei 100 žmonių, ir burlaiviui žuvo trys žmonės, vienas dingo be žinios, pranešė tarnybos.

<span>Adrijos jūroje susidūrus katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės</span>
Adrijos jūroje susidūrus katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Avarija įvyko vandenyse tarp centrinių Šoltos ir Bračo salų.

„Vietos komercinės bendrovės keleivinis laivas susidūrė su burlaiviu, plaukusiu su Prancūzijos vėliava, kuris vėliau nuskendo“, – teigiama Jūrų ir susisiekimo ministerijos pranešime.

Pranešime taip pat nurodoma, kad avarijos metu keleiviniame laive buvo 118 keleivių ir septyni įgulos nariai, o burlaivyje – aštuoni žmonės, iš kurių trys žuvo.

Vienas asmuo vis dar buvo dingęs be žinios, likę keturi buvo išgelbėti.

Informacijos apie aukų pilietybes ir aplinkybes, dėl kurių įvyko susidūrimas, kol kas nėra.

Remdamasis neoficialiais šaltiniais, regioninis dienraštis „Slobodna Dalmacija“ paskelbė, kad aukos buvo Čekijos piliečiai.

Vietos žiniasklaida paviešino kelių dešimčių metrų ilgio katamarano ir skęstančio burlaivio nuotraukas.

Šiame straipsnyje:
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