2025-09-04 13:52
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Afganistane toliau auga žemės drebėjimo aukų skaičius: ir praėjus keturioms dienoms po stichijos, gelbėtojai ir savanoriai vis dar traukia iš griuvėsių kūnus.

Afganistane toliau auga žemės drebėjimo aukų skaičius / Scanpix nuotr.

Oficialus žuvusiųjų skaičius yra 1 469, ketvirtadienį sakė vyriausybės atstovo pavaduotojas Hamdullahas Fitratas. Dar per 3 700 gyventojų buvo sužeisti.

„Vykdant gelbėjimo priemones, rasta daugiau kūnų, dėl to augo registruotų aukų skaičius“, – tinkle „X“ teigė H. Fitratas. Anot jo, žuvusiųjų skaičius gali toliau didėti. Kartu H. Fitratas, turėdamas omenyje galimai po griuvėsiais išgyvenusius žmones, pridūrė, kad „negalime prarasti vilties“.

6 balų stiprumo žemės drebėjimas vėlų sekmadienio vakarą įvyko netoli Džalalabado didmiesčio Rytų Afganistane. Oficialiais duomenimis, Kunaro, Nangarharo ir Lagmano provincijose kalnuotoje pasienio su Pakistanu teritorijoje sugriauta beveik 7 000 namų. Talibano vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę teikti pagalbą.

