Afganistano ir Pakistano pasienio susirėmimai nusinešė 40 civilių gyvybių

„Turime 170 sužeistųjų ir 40 žuvusiųjų, visi civiliai“, – kitą dieną po mirtinų susirėmimų sakė Spin Boldako visuomenės sveikatos direktorius Karimullah Zubair Agha.
Pakistanas ir Afganistanas trečiadienį susitarė dėl 48 valandų paliaubų.
Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. Pakistanas grumiasi su kovotojų išpuoliais, kurie padažnėjo nuo 2021 metų, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.
Anksčiau trečiadienį, prieš paskelbiant paliaubas, Pakistanas pranešė, kad jo pajėgos per naktines kovas nužudė dešimtis Afganistano saugumo pajėgų narių ir kovotojų. Susirėmimai sekmadienį buvo trumpam nutrūkę, po atitinkamų Saudo Arabijos ir Kataro prašymų.
Pakistano pajėgos teigė atrėmusios „neišprovokuotus“ išpuolius, tačiau neigė taikiusis į civilius gyventojus.
