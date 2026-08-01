 AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų

AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų

2026-08-01 14:47
BNS inf.

Šeštadienį paskelbta naujienų agentūros AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė parodė, kad liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų, Kyjivui dar kartą paraginus suteikti antibalistinės gynybos priemonių.

<span>AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų</span>
AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų / AFP nuotr.

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