Kasdienėse Ukrainos oro pajėgų skelbiamose ataskaitose nurodoma, kad per šį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas – daugiau nei dvigubai daugiau palyginti su birželiu.
AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų
2026-08-01 14:47
Šeštadienį paskelbta naujienų agentūros AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė parodė, kad liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų, Kyjivui dar kartą paraginus suteikti antibalistinės gynybos priemonių.
AFP analizė: liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų / AFP nuotr.