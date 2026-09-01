AFP analizė: rugpjūtį Rusijos puolimas Ukrainoje paspartėjo

Ketverius su puse metų trunkantis karas šią vasarą suintensyvėjo, o civilių mirčių skaičius išaugo, JAV tarpininkaujamoms taikos deryboms įstrigus, o Kremliui reikalaujant likusios Donecko srities dalies kontrolės.
Rugpjūčio mėnesio duomenys parodė, kad Rusijos kariuomenė iš viso užėmė apie 90 kv. km plotą – tai didžiausias jos postūmis nuo vasario.
Šis tempas yra du ar tris kartus spartesnis nei birželį ir liepą, tačiau vis dar daug lėtesnis nei Rusijos puolimas ankstesniais plataus masto karo metais.
2025 metais Rusija Ukrainoje per mėnesį vidutiniškai užimdavo apie 400 kv. km teritorijos.
Šiais metais Rusijos kariuomenė ne tik sulėtino savo puolimą, bet balandį ir gegužę prarado apie 400 kv. km teritorijos.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ne kartą pareiškė, kad Maskva ketina užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, o jos pastangos sutelktos Donecko srityje.
73 kv. km rugpjūtį užimtos teritorijos buvo Donecko srityje, kuri viso karo metu buvo kovų epicentre.
Tačiau Maskva taip pat pasistūmėjo toliau į šiaurę, Charkivo srityje, kur užėmė beveik 30 kv. km plotą.
Praėjusį mėnesį Maskva taip pat pasiekė nedidelių laimėjimų pietinėje Zaporižios srityje.
Kyjivas rugpjūtį užfiksavo nedidelių laimėjimų trijuose regionuose – įskaitant Dnipro sritį, į kurią Rusija įsiveržė praėjusią vasarą. Ukraina čia atgauna pozicijas nuo 2026 metų pradžios.
Praėjus ketveriems su puse metų nuo karo pradžios, Rusija kontroliuoja kiek daugiau nei 19 proc. šalies teritorijos – įskaitant Krymą ir teritorijas, kurios jau buvo prorusiškų separatistų rankose iki Maskvos įsiveržimo 2022 metų vasarį.
Didžiąją dalį teritorinių laimėjimų Rusija pasiekė pirmosiomis plataus masto karo savaitėmis.