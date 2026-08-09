Airijoje nusileido lėktuvas su vienu ieškomiausių pasaulio nusikaltėlių

49 metų airis, kaip įtariama, iš Dubajaus vadovavo grupuotei, kurią JAV ir Europos pareigūnai sieja su stambiu nusikalstamu verslu, apimančiu narkotikų kontrabandą ir pinigų plovimą.
Emyratų naujienų agentūros paskelbtame pranešime teigiama, kad JAE ir Airijos teisingumo ministrai neseniai vykusiame pokalbyje telefonu aptarė D. Kinahano išdavimą.
Pranešime nurodoma, kad D. Kinahanas „buvo išduotas JAE Airijos pareigūnams gavus jų oficialų prašymą, kad šis atsakytų už nusikaltimus, susijusius su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant kaltinimus vadovavus nusikalstamai organizacijai, žmogžudystes ir nelegalų narkotikų platinimą“.
D. Kinahanas buvo sulaikytas Dubajuje balandį, Airijoje išdavus orderį dėl „įtariamų sunkių organizuoto nusikalstamumo veikų“, ir vėliau pralaimėjo apeliacinius procesus dėl ekstradicijos.
Airijos nacionalinis transliuotojas RTE pranešė, kad lėktuvas su D. Kinahanu iš JAE išskrido sekmadienį, tačiau nenurodė tikslaus laiko, kada jis turėtų nusileisti Keizmento aerodrome Baldonelyje.
Kiek vėliau pasirodė informacija, kad Airijoje sekmadienio vakarą nusileido lėktuvas, kuriuo D. Kinahanu atskraidintas iš JAE.
Anot ankstesnio RTE pranešimo, atvykus į Airiją, D. Kinahanas turėtų būti pristatytas į Specialųjį kriminalinių bylų teismą Dubline, užtikrinant sustiprintas saugumo priemones.
Tarptautinė grupuotė, žinoma kaip Kinahano organizuoto nusikalstamumo grupė (KOCG), laikoma galingiausia nusikalstama organizacija Airijoje, kurios turtą Airijos policija vertina daugiau nei 1 mlrd. eurų.
D. Kinahanas taps antruoju aukšto rango kartelio nariu, išduotu iš Dubajaus.
Seanas McGovernas (Šonas MakGovernas), teisėjo apibūdintas kaip „vyresnysis kartelio leitenantas“, buvo pirmasis aukšto rango bendrininkas, išduotas po sulaikymo 2024 metais.
Birželį jis buvo nuteistas 24 metus kalėti Airijoje po to, kai pripažino savo kaltę vadovavus organizuotam nusikalstamumui ir pasikėsinus įvykdyti žmogžudystę.
Byla susijusi su ilgai besitęsiančiu kruvinu ginču tarp Kinahano kartelio ir konkuruojančios Dubline įsikūrusios Hutcho (Hačo) gaujos.
JAV vyriausybė 2022 metais įvedė sankcijas D. Kinahanui ir kitiems jo šeimos nariams, įvardytiems kaip kartelio lyderiai.
Jie buvo įvardyti kaip narkotikų platinimo organizacijos, veikiančios Airijoje, JK ir visoje žemyninėje Europoje, vadovai, užsiimantys „pinigų plovimu, prekyba šaunamaisiais ginklais ir žmogžudystėmis“.
JAV iždo departamentas nurodė, kad D. Kinahanas, kaip manoma, vykdė kasdienę kartelio veiklą; sankcijos taip pat buvo pritaikytos jo broliui Christopheriui (Kristoferiui).
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