Aiškėja daugiau detalių apie Trumpo bendražygio mirtį

Dramatiški įvykiai Jutos slėnio universiteto miestelyje prasidėjo apie 20 minučių po vidurdienio, kai kampuso aikštėje pasirodė C. Kirkas. Jis važinėjo po universitetus, organizuodamas politinius debatus Amerikos konservatoriams ir prezidentui D. Trumpui remti. Deja, debatai baigėsi labai greitai.
Viena vienintelė kulka pataikė C. Kirkui į kaklą ir jis, apsipylęs krauju, iškart parvirto.
Apsaugininkai nedelsdami nunešė jį į automobilį ir išvežė į artimiausią ligoninę, tačiau sužeistasis prarado per daug kraujo ir neišgyveno. Apie tris tūkstančius į renginį susirinkusių studentų ir C. Kirko rėmėjų puolė ieškoti saugių išėjimų iš universiteto teritorijos.
„Stebėjau renginį ir pamačiau, kaip C. Kirkas pradėjo kalbėti. Staiga išgirdau šūvį. Visi pradėjo bėgti, visa minia iškart veržėsi pro duris. Tai buvo baisu“, – prisiminė studentas.
Universiteto miestelio policininkai netrukus sulaikė bent du vyrus, tačiau įtarimai, kad jie šaudė į C. Kirką ar yra kaip nors susiję su šiuo teroro aktu, nepasitvirtino ir jie buvo paleisti.
Turint omenyje, kad internete daugiau kaip 10 metų besireiškiantis C. Kirkas buvo vienas aktyviausių D. Trumpo rėmėjų, žinia apie jo mirtį Vašingtone buvo sutikta labai skausmingai. Kongrese ir respublikonai, ir demokratai pagerbė jį tylos minute, o prezidentas D. Trumpas pavadino šį tragišką įvykį „juoda diena“ ir liepė iki pusės nuleisti vėliavas.
„Visiems amerikiečiams ir žiniasklaidai jau seniai laikas suprasti, kad smurtas ir žmogžudystės yra tragiška pasekmė, kai diena iš dienos, metai iš metų demonizuojami tie, su kuriais nesutinkate – nekenčiant ir niekinant juos visais įmanomais būdais.
Metų metus radikalūs kairieji lygino tokius nuostabius amerikiečius kaip Charlie su naciais ir blogiausiais pasaulio masiniais žudikais bei nusikaltėliais. Tokia retorika yra tiesiogiai atsakinga už terorizmą, kurį šiandien matome savo šalyje ir ji privalo liautis dabar pat“, – pabrėžė JAV prezidentas.
Kita vertus, reikėtų nepamiršti, kad ir Jungtinių Valstijų konservatoriai neretai nesirenka žodžių kritikuodami demokratus bei jų politiką, ypač ankstesnio prezidento Joe Bideno administraciją. Tuo aktyviai užsiėmė ir C. Kirkas.
„Man nepatinka idėja siųsti ginklų Ukrainai – tai tiesiog nuomonių skirtumas, juk žmonės gali nepritarti. Galbūt atėjo laikas atgauti poveikio svertus Vladimiro Putino atžvilgiu – tai galiu suprasti pagal prezidento „derybų meną“.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bet tolesnis konflikto prieš Rusiją finansavimas nėra mūsų kova, ne mūsų konfliktas. Ir jei atvirai, privalome elgtis nuosekliai: jei mes prieš J. Bideną, kodėl dabar turėtume tai remti?“ – retoriškai klausė konservatyvių pažiūrų politinis aktyvistas C. Kirkas.
31-erių C. Kirkas labai aktyviai dalyvavo prezidento D. Trumpo rinkimų kampanijose, siekdamas pritraukti jaunų žmonių balsų. Jis buvo vedęs ir augino du vaikus.
