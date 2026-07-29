Antisemitiniai išpuoliai pasiekė dešimtmečiais neregėtą lygį

Ataskaitoje apžvelgti incidentai Argentinoje, Australijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje (JK) ir JAV – šiose šalyse gyvena daugiau nei 90 proc. žydų diasporos.
2025 metais per antisemitinius išpuolius Australijoje, JK ir JAV buvo nužudyta 20 žmonių, todėl tai buvo „mirtiniausi dėl antisemitinių išpuolių metai diasporoje (...) nuo išpuolio (prieš žydų bendruomenės centrą) AMIA Buenos Airėse 1994-aisiais“.
Gruodį per antisemitines šaudynes Chanukos festivalyje netoli Australijos Bondajaus paplūdimio žuvo 15 žmonių.
Spalį per išpuolį sausakimšoje sinagogoje Mančesteryje per kitą žydų šventę – Jom Kipurą – žuvo du žmonės.
Per du išpuolius JAV žuvo trys žmonės.
„Antisemitizmas mūsų septyniose šalyse nebėra banga; tai mūsų nauja norma“, – sakoma J7 darbo grupės pranešime.
„Vyriausybės turi nustoti reaguoti po to, kai užpuolami žydai, ir pradėti veikti iš anksto, skirdamos realų finansavimą saugumui, priimdamos griežtesnius įstatymus ir užtikrindamos, kad socialiniai tinklai laikytųsi savo pačių taisyklių“, – teigiama jame.
Ataskaitoje užfiksuota daugiau nei 23 tūkst. antisemitinių incidentų minėtose septyniose šalyse 2025 metais. 2022-aisiais, likus metams iki kruvino „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023-iųjų spalio 7 dieną, buvo užregistruota apie 9,8 tūkst. tokių incidentų.
Nuo 2022 iki 2025 metų bendras antisemitinių incidentų skaičius išaugo 136 proc., o smurtinių incidentų – 97 procentais.
Nors bendras incidentų skaičius nuo 2024 iki 2025 metų sumažėjo, šis skaičius išlieka gerokai didesnis nei prieš 2023-iųjų spalio 7 dieną.
1994 metais per sprogdinimą Argentinos sostinėje, kai buvo taikytasi į žydų bendruomenės centrą AMIA, žuvo 85 žmonės.
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