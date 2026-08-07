Armėnijoje bus teisiamas su vyriausybe susiginčijęs Bažnyčios vadovas

Kaip rašo portalas „TVP World“, nuo 1999 metų šiai savarankiškai Bažnyčiai vadovaujantis katolikas Karekinas II kartu su kitais atsakovais yra kaltinamas nevykdęs civilinio teismo sprendimo, kuriuo laikinai į pareigas buvo grąžintas Bažnyčios nušalintas vyskupas. Jei jų kaltė bus įrodyta, jiems grės laisvės atėmimo iki dvejų metų bausmė.
Ši byla yra kol kas reikšmingiausias teisinis iššūkis Bažnyčios, kuri yra labai įtakinga 301 metais krikščionybę priėmusioje Armėnijoje, vadovybei.
Byla iškelta didėjant įtampai tarp Bažnyčios ir valstybės dėl N. Pašiniano vadovavimo bei taikos derybų su Azerbaidžanu po virtinės karų, prasidėjusių praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje.
Birželį perrinktas N. Pašinianas bando nukreipti Armėniją arčiau Vakarų ir toliau nuo Rusijos orbitos. Tačiau opozicijos politikai, Bažnyčios vadovai ir pilietinės visuomenės grupės teigia, kad katoliko baudžiamasis persekiojimas yra politiškai motyvuotas ir yra platesnio susidorojimo su vyriausybės kritikais dalis.
N. Pašiniano kanceliarija ir prokuratūra į prašymus pakomentuoti neatsakė. N. Pašinianas ne kartą ragino Karekiną II atsistatydinti ir, nepateikdamas įrodymų, kaltino Armėnų Apaštališkąją Bažnyčią veikiant Rusijos naudai. Bažnyčia tai neigia.
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