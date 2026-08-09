Artėjant taifūnui „Dolphin“, Kinijoje atšaukti skrydžiai ir vykdomos evakuacijos

Dėl šios stichijos pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio pavojų, buvo atšaukta daugiau nei tūkst. skrydžių, taip pat pradėtos gyventojų evakuacijos.
Valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad sekmadienį Šanchajaus dviejuose pagrindiniuose keleivių oro uostuose buvo atšaukta beveik 1,4 tūkst. skrydžių.
Netoliese esančioje Džedziango provincijoje Hangdžou oro uoste atšaukta 270 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, teigiama pranešime.
Taifūnas „Dolphin“, pastarosiomis dienomis atnešęs stiprų lietų ir vėjus į Japonijai priklausančią Okinavą, turėtų pasiekti sausumą vėlai sekmadienį arba pirmadienį anksti ryte Džedziange arba kaimyninėje Fudziano provincijoje.
Okinavos vyriausybės duomenimis, septyni salos gyventojai patyrė nesunkius sužalojimus, tarp jų – daugiau nei 100 metų vyras, kurį vėjo gūsis parbloškė ant žemės ir privertė susitrenkti galvą.
Sekmadienio popietę 5,29 tūkst. namų ūkių Okinavoje liko be elektros energijos, nurodė regiono elektros tinklų bendrovė „Okinawa Electric Power“.
Taivane sekmadienį audrai atnešus liūtis ir stiprų vėją į šiaurinę salos dalį, buvo sustabdytas dešimčių keltų darbas ir atšaukta daugiau nei 180 skrydžių.
Kinijos nacionalinis meteorologijos centras (NMC) sekmadienio rytą paskelbė raudonąjį taifūno pavojų – patį griežčiausią perspėjimą. Prognozuojama, kad kai kuriose centrinio ir rytinio Džedziango dalyse iškris „išskirtinai gausus lietus“.
NMC teigimu, iki pirmadienio popietės gausūs krituliai numatomi Šanchajuje bei Fudziano, Anhui ir Dziangsu provincijų dalyse.
Prognozuojama, kad pasiekęs sausumą taifūnas „Dolphin“ susilpnės, judėdamas šiaurės vakarų kryptimi virš rytinės Kinijos dalies.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad Fudziane šeštadienio vakarą, artėjant audrai, iš „rizikingų zonų“ buvo evakuota beveik 99 tūkst. žmonių.
„Xinhua“ duomenimis, Džedziange ir Fudziane sustabdytas daugiau nei 200 keltų maršrutų darbas.
Agentūra pridūrė, kad darbai atviroje jūroje buvo sustabdyti, o iki penktadienio ryto į uostus sugrąžinti 474 statybiniai laivai.
Valstybinė žiniasklaida informavo, kad siekiant užtikrinti keleivių saugumą, nukentėjusiose teritorijose sekmadienį taip pat sustabdyti kai kurie traukinių reisai.
Taifūnas „Dolphin“ Kiniją pasiekė praėjus dviem savaitėms po to, kai pietinę Guangdongo provinciją nusiaubė taifūnas „Noul“, kurį pareigūnai tąkart įvardijo kaip stipriausią šių metų Kinijos audrą.
Prieš pasiekdamas Kiniją, taifūnas „Noul“ Filipinuose nusinešė trijų žmonių gyvybes ir apgadino šimtus namų.
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