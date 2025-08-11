Atominės elektrinės darbą sutrikdė medūzų „invazija“

Automatinis keturių blokų sustabdymas „neturėjo jokio poveikio įrenginių saugai, personalo saugai ar aplinkai“, savo interneto svetainėje nurodė EDF.
„Šie sustabdymai įvyko dėl to, kad siurblinių filtravimo būgnuose masiškai ir neprognozuotai atsirado medūzų“, – teigė Gravelino atominės elektrinės operatorius.
Po incidento elektrinės veikla visiškai sustabdyta, o kiti du jos blokai jau atjungti techninei priežiūrai.
Vėlų sekmadienio vakarą automatiškai sustojo trys gamybos blokai, o ankstų pirmadienio rytą – ketvirtasis, pranešė EDF.
„Elektrinės komandos yra sutelktos ir šiuo metu atlieka būtiną diagnostiką ir intervencinius veiksmus, kad gamybos blokai vėl pradėtų veikti visiškai saugiai“, – teigė EDF.
Gravelino atominė elektrinė yra didžiausia Vakarų Europoje, turinti šešis reaktorius, kurių kiekvieno galia – 900 megavatų.
Planuojama, kad iki 2040 metų elektrinėje pradės veikti du naujos kartos reaktoriai, kurių kiekvieno galia sieks 1,6 tūkst. megavatų.
