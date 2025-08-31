Atsivėrusi smegduobė prarijo dalį greitkelio ir geležinkelio bėgių

Kelių dešimčių metrų ilgio duobė atsirado ant E6 greitkelio ir geležinkelio bėgių, nutiestų palei kelią Levangerio mieste, maždaug 500 km į šiaurę nuo Oslo, rodo Norvegijos žiniasklaidos paskelbtos nuotraukos.
Policijos pranešime teigiama, kad dingęs danų darbininkas laikomas mirusiu.
Norvegijos viešoji įmonė, atsakinga už šalies geležinkelių infrastruktūros valdymą, transliuotojui NRK pranešė, kad vykdė bėgių grunto stabilizavimo darbus.
Bendrovė teigė, kad dar per anksti spręsti, ar šie darbai galėjo išprovokuoti smegduobės atsivėrimą.
NTB naujienų agentūros cituojamų ekspertų teigimu, gruntas toje vietovėje daugiausia sudarytas iš molio, kas gali sukelti tokius reiškinius.
Du namai netoli incidento vietos buvo evakuoti.
Norvegijos kelių administracija pranešė, kad greitkelis E6 incidento vietoje bus uždarytas kelias dienas.
Naujausi komentarai