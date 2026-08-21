Austrijoje – legioneliozės protrūkis, trys žmonės mirė

Nuo liepos 20 dienos susirgo iš viso 26 žmonės, o trys asmenys pastarosiomis dienomis mirė, nurodoma pranešime naujienų agentūrai AFP.
Pareigūnai teigia, kad užkratas legionelėmis – ligą sukeliančia bakterija – nustatytas vienos bendrovės Lince aušinimo bokštuose.
Tačiau, nepaisant vykdomų intensyvių tyrimų ir pradinių išvadų, kol kas negalima drąsiai teigti, kad tikrasis šaltinis jau buvo nustatytas, pridūrė institucija.
24 pacientai gydomi ligoninėje, kai kurie iš jų – intensyviosios terapijos skyriuje, o dar du paveikti asmenys gyvena užsienyje, tačiau prieš užsikrėsdami lankėsi Lince, teigiama pranešime.
Legionelioze užsikrečiama per vandenyje ir dirvožemyje aptinkamą legionelių bakteriją. Ligos sunkumas svyruoja nuo lengvos gripą primenančios būklės iki sunkios ir kartais mirtinos plaučių uždegimo formos.
Simptomai apima karščiavimą, galvos skausmą, raumenų skausmus, viduriavimą ir, kartais, kraujo atkosėjimą.
Liga gydoma antibiotikais ir tiesiogiai tarp žmonių neplinta. Protrūkiai dažnai siejami su prastai prižiūrimomis oro kondicionavimo ir vandens sistemomis, drėkintuvais bei sūkurinėmis voniomis.
Šio mėnesio pradžioje Bazelis Šveicarijoje pranešė, kad dėl legioneliozės protrūkio susirgo 26 žmonės, o vienas mirė.
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