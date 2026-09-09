Baisi avarija Lenkijoje: keleivinis traukinys susidūrė su betonvežiu

Traukinys važiavo iš Liublino, Lenkijos rytuose, į Ščeciną, esantį šalies šiaurės vakaruose. Po susidūrimo lokomotyvas ir kai kurie iš šešių vagonų nuvažiavo nuo bėgių ir apvirto. Traukiniu keliavo apie 120 žmonių. Pagalbos tarnybų duomenimis, sužalota 20 žmonių, o keturi iš jų – sunkiai.
„Pagalbos tarnybos ir geležinkelių atstovai dirba įvykio vietoje“, – paskelbė geležinkelių įmonė „PKP Intercity“.
Bendrovės teigimu, laikinai sustabdytas traukinių eismas 22-ąja linija.
„TVP World“ praneša, kad traukinys susidūrė su betonvežiu geležinkelio pervažoje.
Nelaimė įvyko apie 11 val. 20 min. netoli Pšysuchos miesto, maždaug 100 km į pietryčius nuo Varšuvos.
Tarp sužeistųjų yra traukinio mašinistas ir betonvežio vairuotojas, kuris buvo prispaustas transporto priemonėje, bet buvo išvaduotas ugniagesių-gelbėtojų. Į nelaimės vietą buvo išsiųsti ir du greitosios pagalbos sraigtasparniai.
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