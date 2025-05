Balandį Ukrainoje žuvo 209 civiliai, įskaitant 19 vaikų

Tai didžiausias civilių aukų skaičius per mėnesį nuo 2024 m. rugsėjo. Kas mėnesį skelbiamoje ataskaitoje apie civilių gyventojų apsaugą JT misija, be to, nurodė, kad tarp žuvusiųjų buvo mažiausiai 19 vaikų. Dar 78 mergaitės ir berniukai buvo sužeisti.

Viena pagrindinių smarkiai išaugusio civilių aukų skaičiaus priežasčių yra suintensyvėjęs Rusijos vykdomas didelių miestų apšaudymas balistinėmis raketomis ir kasetine amunicija, teigiama ataskaitoje.

Rusija 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.