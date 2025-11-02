Belgija tiria duomenis apie virš NATO oro bazės pastebėtus bepiločius orlaivius

„Policijos sraigtasparnis ir transporto priemonė sekė bepilotį orlaivį, tačiau pametė jį po keleto kilometrų šiaurės kryptimi“, – tinkle „X“ parašė jis.
Ministras bepiločius orlaivius apibūdino kaip didelio modelio skraidykles ir kartu nurodė, kad tai buvo „ne įprastas skrydis, o aiški užduotis, kurios tikslas – Kleine Brogelis“. Jis sakė, kad bepiločiai skrido dideliame aukštyje. Tyrimas tęsiamas.
Bepiločiai orlaiviai virš šios bazės buvo pastebėti ir anksčiau. T. Franckenas šeštadienį pranešė, kad kitą savaitę susitiks su policija, jog būtų galima išanalizuoti grėsmę ir imtis reikiamų veiksmų bepiločių orlaivių pilotams surasti ir sulaikyti.
Belgijos naujienų agentūra „Belga“, remdamasi šaltiniais policijoje, informavo, kad šeštadienį bepilotis orlaivis buvo pastebėtas ir virš Antverpeno oro uosto.
Karinė bazė Kleine Brogelyje, Flandrijos regione, buvo spalio mėnesį vykusių kasmetinių NATO pratybų, skirtų Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais, dalis. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, ši oro bazė yra viena iš vietų Europoje, kurioje saugomi JAV branduoliniai ginklai.
Naujausi komentarai