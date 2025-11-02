 Belgija tiria duomenis apie virš NATO oro bazės pastebėtus bepiločius orlaivius

Belgija tiria duomenis apie virš NATO oro bazės pastebėtus bepiločius orlaivius

2025-11-02 18:09
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas sekmadienį pareiškė, kad naktį virš šioje šalyje įsikūrusios Kleine Brogelio oro bazės, kuria naudojasi NATO pajėgos, pastebėjus bepiločius orlaivius buvo bandoma panaudoti slopintuvą, tačiau nesėkmingai.

Belgija tiria duomenis apie virš NATO oro bazės pastebėtus bepiločius orlaivius
Belgija tiria duomenis apie virš NATO oro bazės pastebėtus bepiločius orlaivius / Asociatyvi freepik.com nuotr.

„Policijos sraigtasparnis ir transporto priemonė sekė bepilotį orlaivį, tačiau pametė jį po keleto kilometrų šiaurės kryptimi“, – tinkle „X“ parašė jis.

Ministras bepiločius orlaivius apibūdino kaip didelio modelio skraidykles ir kartu nurodė, kad tai buvo „ne įprastas skrydis, o aiški užduotis, kurios tikslas – Kleine Brogelis“. Jis sakė, kad bepiločiai skrido dideliame aukštyje. Tyrimas tęsiamas.

Bepiločiai orlaiviai virš šios bazės buvo pastebėti ir anksčiau. T. Franckenas šeštadienį pranešė, kad kitą savaitę susitiks su policija, jog būtų galima išanalizuoti grėsmę ir imtis reikiamų veiksmų bepiločių orlaivių pilotams surasti ir sulaikyti.

Belgijos naujienų agentūra „Belga“, remdamasi šaltiniais policijoje, informavo, kad šeštadienį bepilotis orlaivis buvo pastebėtas ir virš Antverpeno oro uosto.

Karinė bazė Kleine Brogelyje, Flandrijos regione, buvo spalio mėnesį vykusių kasmetinių NATO pratybų, skirtų Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais, dalis. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, ši oro bazė yra viena iš vietų Europoje, kurioje saugomi JAV branduoliniai ginklai.

Šiame straipsnyje:
bepiločiai orlaiviai
Theo Franckenas
Belgija
oro bazė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų