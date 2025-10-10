Belgijoje sulaikyti trys jaunuoliai, įtariami rengę išpuolį prieš šalies ministrą pirmininką

Federalinė prokurorė Ann Fransen spaudos konferencijoje pranešė, kad jaunuoliai buvo sulaikyti šiauriniame Antverpeno mieste. Ji nurodė, jog sulaikymas atliktas vykdant tyrimą dėl „pasikėsinimo įvykdyti teroristinę žmogžudystę ir dalyvavimo teroristinės grupuotės veikloje“.
„Tam tikri elementai rodo, kad įtariamieji ketino įvykdyti džihadistų įkvėptą teroristinį išpuolį prieš politinius veikėjus“, – sakė federalinė prokurorė.
„Taip pat yra požymių, kad įtariamieji siekė sukonstruoti droną, galintį gabenti krovinį“, – pridūrė ji.
Tačiau prokuratūra atsisakė atskleisti, prieš kuriuos politinius veikėjus buvo rengiamas sąmokslas. Vis dėlto premjerui artimi šaltiniai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad jis buvo vienas iš galimų taikinių.
Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot šias naujienas pavadino „labai šokiruojančiomis“ ir padėkojo saugumo tarnyboms bei teismų sistemai už greitą reagavimą, kuris, pasak jo, padėjo išvengti blogiausio scenarijaus.
„Reiškiu visišką paramą ministrui pirmininkui, jo žmonai ir šeimai“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė ministras.
Šį incidentą jis pavadino “ryžtingu priminimu, kad terorizmo grėsmė yra reali ir kad turime išlikti budrūs“.
„Belgija aktyviai stiprina savo pajėgumus kovoti su naujomis terorizmo formomis, visų pirma stengdamasi kovoti su piktavališku dronų naudojimu“, – pareiškė M. Prevot.
Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas taip pat paskelbė premjerą palaikančią žinutę.
Pranešimuose teigiama, kad policija atliko kratas keturiose vietose, įskaitant rezidenciją, esančią vos už kelių šimtų metrų nuo premjero namų.
„Per kratą vieno įtariamojo namuose buvo rastas savadarbis įtaisas – potencialiai sprogstamasis, bet dar neveikiantis – ir maišelis su metaliniais rutuliukais“, – nurodė federalinė prokurorė.
Ji pridūrė, kad antrojo įtariamojo namuose policija aptiko 3D spausdintuvą. Manoma, kad jis buvo naudojamas spausdinti komponentus, reikalingus planuotam išpuoliui surengti.
Skelbiama, kad įtariamieji yra gimę 2001, 2002 ir 2007 metais.
Du iš įtariamųjų jau buvo apklausti federalinės policijos ir penktadienį turėtų stoti prieš tyrimą atliekantį teisėją, o trečiasis buvo paleistas.
Praeityje B. de Weveris yra susidūręs su panašiomis grėsmėmis.
Balandžio mėnesį penki asmenys buvo nuteisti dėl 2023 metų sąmokslo surengti išpuolį prieš B. de Weverį, o bent vienas iš kaltinamųjų, kaip skelbiama, internete skleidė radikalią islamo propagandą.
Tuo metu B. De Weveris ėjo Antverpeno mero pareigas.
Tąkart pareigūnams pavyko gan ankstyvoje stadijoje sužlugdyti šį planą.
2016 metais Belgiją sukrėtė mirtininkų įvykdyti sprogdinimai oro uoste ir metropolitene, per kuriuos žuvo 32 žmonės, o dar šimtai buvo sužeisti.
Išpuoliai buvo įvykdyti praėjus metams po 130 žmonių gyvybių nusinešusių atakų Paryžiuje.
Atsakomybę už abu šiuos įvykius prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).
Belgijoje gimęs Prancūzijos pilietis Salahas Abdeslamas, vienintelis gyvas likęs su Paryžiaus išpuoliais tiesiogiai susijusios grupuotės narys, 2023-iaisiais buvo nuteistas dėl sprogdinimų Briuselyje.
