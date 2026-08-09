Benjaminas Netanyahu atmetė JAV planą Gazos Ruožui

Po daugiau nei savaitę trukusio laipsniško kritikos stiprinimo B. Netanyahu atvirai pasipriešino planui, susidūręs su dešiniojo sparno bazės spaudimu artėjant rinkimams.
„Izraelis atmeta šį 15 punktų dokumentą“, – pareiškė B. Netanyahu, turėdamas omenyje planą, kuriam liepos pabaigoje pritarė „Hamas“.
Izraelio kariuomenė „neatliks jokio pajėgų išvedimo, kol „Hamas“ nebus iš tikrųjų nusiginklavusi, ir toliau žlugdys grėsmes mūsų pajėgoms bei piliečiams“, per ministrų kabineto posėdį sakė B. Netanyahu.
Dokumente, kuris yra naujausias spalį paskelbto JAV vadovaujamo paliaubų plano etapas, sumažinęs, bet nenutraukęs Izraelio operacijų Gazos Ruože, teigiama, kad „Hamas“ turėtų perduoti ginklus besikuriančiai palestiniečių valdymo institucijai.
Mes kalbame apie tikrą, o ne išgalvotą nusiginklavimą.
Plane nurodyta, kad Izraelis pradėtų pajėgų išvedimą kartu su nusiginklavimu. Šią idėją kategoriškai atmeta Izraelis, kuris taip pat reikalauja, kad „Hamas“ sunaikintų savo ginkluotę.
Po praėjusią savaitę įvykusio susitikimo su B. Netanyahu, susitarimą įgyvendinanti D. Trumpo įkurta Taikos taryba pakeitė poziciją ir nurodė, kad Izraelis pajėgas turės išvesti tik po „visiško“ nusiginklavimo.
Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis lyderis B. Netanyahu, kuriam apklausos rodo įtemptą kovą dėl išlikimo valdžioje, susiduria su kraštutinių dešiniųjų sąjungininkų raginimais surengti naują kabineto balsavimą ir nutraukti Gazos Ruožo planą.
B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelis derasi su JAV dėl savo prieštaravimų.
„Jie turi idėjų; kai kurios mums priimtinos, o kai kurios ne, ir mes žinome, kaip apginti savo poziciją šiais klausimais“, – teigė jis.
B. Netanyahu nurodė, kad „Hamas“ privalo atiduoti visus savo ginklus – tikslą, kurį Taikos tarybos nariai vertina kaip nerealų.
„Mes kalbame apie tikrą, o ne išgalvotą nusiginklavimą“, – pabrėžė B. Netanyahu.
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