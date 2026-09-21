„Bloomberg“: Rusija kaupia galingiausias savo raketas žiemai

Rusijos balistinės raketos daro itin didelę žalą Ukrainos infrastruktūrai. Todėl, anot „Bloomberg“, Rusija didina šių ginklų atsargas, kad šaltuoju metų laiku, prasidėsiančiu spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje, galėtų jais smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai.
Leidinio teigimu, Ukrainos vyriausybė ruošiasi blogiausiam scenarijui: ministras pirmininkas Serhijus Koreckis pareiškė švelnių orų nesitikintis, o vyriausybė plečia vadinamųjų neįveikiamų punktų tinklą.
Leidinio šaltinių teigimu, Europos sąjungininkės jau prisideda turimais ištekliais, įskaitant elektrinių ir šildymo įrangos atsargines dalis.
Tuo metu, žiemai artėjant, sistemoms „Patriot“, kurios itin reikalingos kovojant su Rusijos balistinėmis raketomis, skirtų raketų trūkumas Ukrainai tebėra viena pagrindinių grėsmių.
Vokietija ir keletas kitų Europos šalių šį mėnesį pareiškė įsigysiančios daugiau sistemų „Patriot“ ir perduosiančios raketų iš savo atsargų, kad padėtų atremti numatomą Rusijos puolimą žiemą. Tačiau kai kuriems Kyjivo sąjungininkams vis tiek kelia nerimą tai, kas laukia Ukrainos.
Vienas aukšto rango Europos pareigūnas išreiškė nuogąstavimą, kad jei Ukraina neatlaikys žiemos, galiausiai pralaimės karą. Kiti sąjungininkai nusiteikę ne taip pesimistiškai ir mano, kad net labai trūkstant perimančiųjų raketų Ukraina sugebės įveikti sunkumus, rašo „Bloomberg“.
Anksčiau tapo žinoma, kad JAV patvirtino 2,7 milijardo dolerių vertės priešlėktuvinės gynybos raketų ir šaudmenų pardavimą Ukrainai. Pažymima, kad šiame pakete sistemoms „Patriot“ skirtų raketų nėra.
Taip pat paaiškėjo, kad JAV yra pasirengusios leisti perduoti Ukrainai 10 valdomų raketų-perėmėjų, skirtų sistemoms „Patriot“, kurios pirmiau buvo perduotos Vokietijai. Sandorio vertė siekia 29,6 mln. JAV dolerių.