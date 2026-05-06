Brazilijos mokykloje – paauglio šūviai: žuvo du žmonės

Dėl išpuolio San Chosė institute, pagrindinėje mokykloje Rio Branke, šiaurės vakarinės Akrės valstijos sostinėje, sulaikytas 13 metų berniukas, pranešė vietos valdžia.
Sužeistai mergaitei šauta į koją.
Toje pačioje mokykloje besimokantis paauglys įėjo į pastatą ir kelis kartus iššovė koridoriuje, vedančiame į direktoriaus kabinetą, žurnalistams sakė Akrės karo policijos departamento pulkininkas leitenantas Felipe Russo.
Po išpuolio jis pasidavė policijai.
Jo patėvis, kuriam priklauso išpuolio metu naudotas .380 kalibro pistoletas, taip pat buvo sulaikytas.
Policija nustatė kitus moksleivius, kurie galėjo bendradarbiauti su užpuoliku, pridūrė F. Rusas.
Šalia mokyklos esančio viešbučio registratorius Eduardo Rodriguesas Cavalcante pasakojo apie siaubo scenas, kai dalis moksleivių bandė peršokti mokyklą ir viešbutį skiriančią sieną.
„Siena yra šešių metrų aukščio, ir tik vienam žmogui pavyko ją peršokti bei pasislėpti čia, viešbutyje. Kiti žmonės liko ant mokyklos stogo bandydami pabėgti“, – sakė 19 metų registratorius, pridūręs, kad girdėjo „šūvius ir daug klyksmų“.
Vietos žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti ant neštuvų evakuojama moteris ir jautrios scenos prie mokyklos, kur žmonės verkė ir laikėsi apsikabinę.
„Susidūrusi su šia tragedija, valstija reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms, San Chosė instituto mokyklos bendruomenei ir visiems šio įvykio paveiktiems švietimo specialistams“, – nurodė valstijos vyriausybė.
Ji pridūrė, kad visose valstijos mokyklose pamokos sustabdytos trims dienoms, o moksleiviams ir mokytojams padėti sutelktos psichologinės pagalbos komandos.
Pastaraisiais metais Brazilijoje smarkiai padaugėjo išpuolių prieš švietimo įstaigas.
2025 metų rugsėjį šiaurės rytinėje Searos valstijoje esančioje mokykloje buvo nušauti du paaugliai, o dar trys sužeisti.
2023 metų spalį per šaudymą San Paulo mokykloje žuvo 17 metų moksleivis, o dar trys buvo sužeisti.
Prieš tai pietrytinėje Minas Žeraiso valstijoje per išpuolį panaudojant peilį žuvo paauglys, o dar trys buvo sužeisti jiems išeinant iš mokyklos.
Tų pačių metų balandį 25 metų vyras įėjo į vaikų darželį pietinėje Santa Katarinos valstijoje ir kirviu nužudė keturis vaikus nuo trejų iki septynerių metų.
