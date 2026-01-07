Brigitte Bardot vyras atskleidė nuo ko mirė aktorė

Aktorė labai gerai ištvėrė abi procedūras, žurnalui sakė Bernard‘as d'Ormale'is, kai trečiadienį gerbėjai susirinko Sen Tropezo bažnyčioje į mišias ir laidotuves.
Kol kas B. Bardot mirties priežastis nepaskelbta. Ji mirė gruodžio 28 d. savo namuose Prancūzijos Rivjeroje 91 metų.
Gyvūnų teisių aktyvistė ir aktorė, praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį pasveikusi nuo krūties vėžio, 2025 m. pabaigoje du kartus buvo paguldyta į ligoninę.
„Ji visada labai norėjo grįžti į „La Madrague“, – sakė B. d'Ormale'is, turėdamas galvoje B. Bardot namus Sen Tropeze. Jis pridūrė, kad namuose viskas buvo sudėtingiau, ją kankino ir išvargino nugaros skausmai.
„Tačiau ji iki pat pabaigos išliko sąmoninga ir susirūpinusi gyvūnų likimu“, – sakė B. d'Ormale‘is.
Buvęs kraštutinių dešiniųjų lyderio Jeano Marie Le Peno politinis patarėjas neatskleidė, kokiu vėžiu sirgo B. Bardot.
Atsiskyrėliškai gyvenusi šeštojo ir septintojo dešimtmečių žvaigždė vėliau trečiadienį bus palaidota šeimos kape Viduržemio jūros pakrantėje.
Gyvūnai ir jų apsauga, kuriems B. Bardot pašventė didumą gyvenimo, greičiausiai bus pagrindinė trečiadienio minėjimų tema. Mišios Dievo Motinos Žengimo į Dangų bažnyčioje buvo transliuojamos viešuose ekranuose Sen Tropeze, po jų vyks privačios laidotuvės ir viešas renginys.
Daugelio akys nukreiptos į atvykusius svečius.
Kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen patvirtino, kad dalyvaus ceremonijoje, pabrėžusi griežtas B. Bardot antiimigracines pažiūras, bet prezidentas Emmanuelis Macronas nedalyvauja.
Tikimasi, kad atvyks kai kurios įžymybės, tačiau B. Bardot gyvūnų teisių fondas pabrėžė, jog tai bus paprastas renginys, kokio ji norėjo.
E. Macrono biuras siūlė surengti nacionalinę pagerbimo ceremoniją, kokia 2021 m. buvo surengta kitam Naujosios bangos atstovui Jeanui Paului Belmondo, tačiau B. Bardot šeima atmetė prezidento pasiūlymą.
Kol kas nebuvo informacijos, ar į laidotuves atvyks vienintelis B. Bardot vaikas – 65 metų Nicolas Jacques'as Charrier. Jį užaugino tėvas, kino režisierius Jacques'as Charrier, jis gyvena Osle.
Savo atsiminimuose B. Bardot rašė, kad norėjo pasidaryti abortą, bet tuometinis vyras jai neleido. Nėštumą ji palygino su „manimi mintančiu augliu“, o motinystę vadino nelaime ir didumą gyvenimo buvo nutolusi nuo sūnaus. Paskutiniaisias jos gyvenimo metais jiedu suartėjo.
Nesitikima, kad iš savo namų Los Andžele atvyktų neilgai kine vaidinusi B. Bardot 87 metų sesuo Mijanou.
2018 m. B. Bardot sakė norinti būti palaidota savo namų sode greta augintinių, kad išvengtų „minios idiotų“, trypsiančių jos tėvų ir senelių kapus. Ji bus palaidota kapinėse, kur jie ilsisi.
Naujausi komentarai