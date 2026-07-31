Britanijoje laidojimo namų direktorius nuteistas kalėti 20 metų

Robertas Bushas (Robertas Bušas) daugiau nei 12 metų vadovavo savo laidojimo namams Halyje, šiaurės rytų Anglijoje, darydamas pažeidimus „pramoniniu mastu“ ir sukeldamas „nesuvokiamo masto sielvartą bei skausmą“, sakė teisėjas Nicholas Hilliardas.
48 metų laidojimo paslaugų teikėjas prisipažino kaltu dėl 67 teisės pažeidimų. Jis turės atlikti bent pusę bausmės, kad galėtų pretenduoti į lygtinį paleidimą.
Pareigūnai, gavę pranešimą ir 2024 metais atlikę kratą jo laidojimo namų patalpose, šaldymo kameroje rado 31 kūną, kuris turėjo būti kremuotas prieš kelis mėnesius, įskaitant negyvagimį, kuris ten buvo laikomas beveik dvejus metus.
Dauguma kūnų buvo „neuždengti ir sudėti ant stelažų (...) šaldymo kameroje“, N. Hilliardas sakė Halo karūnos teisme ir pridūrė, kad sąlygos patalpose „buvo kraupios“.
Buvęs darbuotojas teismui per ankstesnį posėdį laidojimo namus apibūdino kaip „siaubo sceną“.
Pareigūnai patalpose rado daugiau nei 100 pelenų urnų ir nustatė mažiausiai 46 atvejus, kai artimiesiems buvo atiduoti ne tie pelenai.
Daugelis šeimų sužinojo, kad joms „nieko neliko“ iš jų artimųjų palaikų, sakė teisėjas. Kai kuriais atvejais jiems liko tik „tuščias plastikinis maišelis arba arbatinis šaukštelis pelenų, kuriuos pareigūnams pavyko surinkti“.
Teisėjas pažymėjo, kad bet kuris klientas, naudojęsis laidojimo namų paslaugomis bet kuriuo jų veiklos laikotarpiu, „dabar negali būti tikras nei dėl to, kaip su jais buvo elgiamasi, nei dėl to, kieno pelenus jie turi“.
„Finansinis godumas“
R. Bushas iš pradžių pareigūnams teigė, kad kūnų nekremavo dėl pinigų srautų problemų, tačiau teisėjas šį argumentą atmetė.
„Bushas savo darbe naudojosi bet kokia proga nesąžiningai pasipelnyti tų, kurie naudojosi jo paslaugomis, sąskaita“, – sakė N. Hilliardas.
„Neabejoju, kad kaltinamasis taip apgaulingai elgėsi dėl finansinio godumo“, - teigė teisėjas.
Per penkias dienas trukusį bausmės skyrimo posėdį sielvarto prislėgtos šeimos pasakojo, kaip buvo elgiamasi su jų artimųjų kūnais laidojimo namuose „Legacy Independent Funeral Directors“.
Šokiruojančios šios bylos detalės ir didžiulis aplaidumas, paaiškėjęs po daugiau nei dešimtmečio, paskatino raginimus griežčiau reguliuoti laidojimo paslaugų sektorių.
JK ministras pirmininkas Andy Burnhamas pareiškė, kad palaiko raginimus griežtinti reguliavimą.
„Tam reikia tinkamo atsako reguliavimo prasme, kad nė viena šeima daugiau to neišgyventų“, – sakė A. Burnhamas.
Anglijoje ir Velse laidojimo paslaugų teikėjai gali dirbti be licencijos, o laidojimo namus gali įkurti praktiškai bet kas.
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