Britas teisiamas už pagalbą rusams rengiant išpuolį

31 metų Joshua Cammidge'ui pareikšti kaltinimai dėl veiksmų, kuriais buvo siekiama materialiai padėti užsienio žvalgybos tarnybai vykdyti veiklą, pažeidžiančią Nacionalinio saugumo įstatymą.
Per pirmąjį teismo posėdį jis savo kaltės nepripažino. Jam buvo pratęstas sulaikymas ir nurodyta rugsėjo 25 dieną stoti prieš Centrinį Baudžiamąjį Teismą.
Vestminsterio magistratų teisme prokuroras Warrenas Stanieris teigė, kad J. Cammidge'as bendravo su įtariamu GRU savanorių korpuso – grupės, kurią kontroliuoja Rusijos karinės žvalgybos agentūra, – atstovu.
„Bendraujant daugiausia dėmesio skirta JK esančių gamyklų, gaminančių dronus, vietoms ir šių gamyklų sabotažui, – sakė W. Stanieris. – Jis tiksliai žinojo, su kuo bendrauja, ir suprato savo siūlomų veiksmų pasekmes.“
JK liepą paskelbė GRU savanorių korpusą grėsme nacionaliniam saugumui dėl užsienio žvalgybos informacijos rinkimo ir priešiškų slaptų operacijų vykdymo Rusijos karinių šnipų vardu.
Parama GRU buvo uždrausta pagal naują įstatymą, kuriuo siekiama suteikti vyriausybei daugiau galių kovoti su užsienio valstybių vardu priešišką veiklą vykdančiomis tarpininkų organizacijomis. Už pagalbą šiai grupei nuteistiems rėmėjams gresia laisvės atėmimas iki 14 metų.
JK pareigūnai kaltina GRU dėl priešiškos veiklos prieš šalį ir sąjungininkus, įskaitant 2018 metų Solsberio išpuolį panaudojant nervus paralyžiuojančią medžiagą, taip pat platesnio masto sabotažo ir žvalgybos operacijas visoje Europoje.
Įtariama, kad nuo kovo iki rugsėjo pradžios J. Cammidge'as teikė informaciją apie keturias dronų gamybos vietas savo gimtajame Svindono mieste, esančiame į vakarus nuo Londono.
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