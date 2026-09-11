Britų štabas: Ukrainoje jau žuvo daugiau nei pusė milijono rusų

Šie žuvusieji yra dalis iš 1,5 mln. Rusijos pajėgų aukų per karą Ukrainoje, sako JK ginkluotųjų pajėgų gynybos štabo viršininkas Richardas Knightonas.
JK pateikti skaičiai apytiksliai sutampa su Ukrainos kariuomenės skelbiamais duomenimis. Rusijos pareigūnai komentarų dar nepateikė.
Didesnė Rusijos kariuomenė sunkiai skinasi kelią mūšio lauke. Vakarų pareigūnai ir analitikai teigia, kad Rusijos puolimo tempas šiais metais gerokai sulėtėjo.
Rusijos ginkluotosios pajėgos taip pat neteko „milžiniško“ kiekio karinės technikos, žurnalistams sakė R. Knightonas. Tai apima daugiau nei 10 tūkst. šarvuočių ir kitų transporto priemonių, arti 3 tūkst. oro gynybos ir artilerijos sistemų bei daugiau nei 370 lėktuvų ir sraigtasparnių, teigė R. Knightonas.
Apie Ukrainos nuostolius jis nekalbėjo.
Nei Maskva, nei Kyjivas reguliariai neteikia informacijos apie savo nuostolius mūšio lauke.
Rusijos dronai taikosi į Kyjivo degalines
Rusijos dronai penktadienį antrą dieną iš eilės taikėsi į pakelės degalines Kyjive. Ukrainos pareigūnų teigimu, taip siekiama sukelti paniką civiliams gyventojams.
Atakos kliudė dvi „Ukrnafta“ degalines, vienoje iš jų du žmonės žuvo ir šeši buvo sužeisti, pranešė prokuratūra.
Rusijos smūgiai miesto degalinėms pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, daugiausia regionuose prie fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje.
Tai yra kampanijos, kuria siekiama sutrikdyti civilių gyvenimą ir susilpninti kovinę dvasią, dalis. Ši kampanija taip pat apima išpuolius prieš maisto paskirstymo centrus, dėl kurių Ukrainos sostinėje ištuštėja kai kurios prekybos centrų lentynos.
„Rusija sistemiškai puola vietas, kuriose, kaip žino, žmonės leidžia laiką gyvendami savo kasdienį gyvenimą, taip siekdama maksimaliai padidinti aukų skaičių, pasėti baimę ir daryti spaudimą Ukrainos visuomenei“, – ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ rašė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Pareigūnai paragino gyventojus oro pavojaus signalų metu neužsibūti prie degalinių ir kitos neapsaugotos infrastruktūros.
Ukraina skubiai bando pagerinti savo oro gynybą, Rusijos invazijai tęsiantis jau penktus metus, ir ketvirtadienį sulaukė pažadų dėl didesnės Kanados paramos.
Centrinėje Ukrainoje žuvo 5 žmonės
Pavlohradas, esantis centrinėje Ukrainos dalyje, penktadienį paskelbė oficialią gedulo dieną dėl penkių gyventojų, kuriuos išvakarėse vidury dienos netoli prekybos centrų pražudė Rusijos dronai.
Išpuolio metu taip pat buvo sužeisti 67 žmonės, socialiniame tinkle „X“ pranešė A. Sybiha.
Pietiniame Zaporižios mieste per naktinį Rusijos drono išpuolį buvo sužeista 32 metų moteris ir jos 10 metų sūnus, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dronai pataikė į devynių aukštų daugiabutį ir prekybos centrą, nurodė tarnyba.
Pastangas užgesinti gaisrus lėtino nuolatinė pakartotinių smūgių grėsmė, vertusi ugniagesius nutraukti darbą ir ieškoti prieglobsčio, pridūrė tarnyba.
Rusija teigia sustabdžiusi 777 Ukrainos dronus
Ukraina tuo tarpu išplėtė savo tolimojo nuotolio dronų kampaniją giliai į Rusijos teritoriją, o tai sekina oro gynybą didžiulėje jos kaimynės teritorijoje.
Ketvirtadienį šalies kariuomenė pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Sibire, esančiai už daugiau nei 3 tūkst. kilometrų, Kyjivui bandant pakenkti gyvybiškai svarbiam Rusijos naftos sektoriui. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą Rusijoje, kuri yra viena didžiausių energijos gamintojų pasaulyje.
Rusijos naftos produktų eksportas rugpjūtį pasiekė rekordines žemumas, o Maskva importuoja degalus iš Pietų Korėjos ir Indijos, teigiama Energijos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje.
„Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams pakeitė situaciją kadaise didžiausioje pasaulyje naftos produktų eksportuotojoje, kuri pradėjo importuoti degalus, o importas rugpjūtį išaugo iki rekordinio lygio“, – ketvirtadienį pranešė Suomijoje registruota ne pelno siekianti organizacija.
Ukraina naktį į penktadienį surengė didžiulį puolimą, o Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynyba perėmė 777 Ukrainos dronus virš 16 Rusijos regionų, taip pat okupuotame Kryme bei Azovo ir Kaspijos jūrų vandenyse.
Tulos srityje, esančioje į pietus nuo Maskvos, per Ukrainos drono ataką naktį žuvo du žmonės ir dar trys buvo sužeisti, penktadienį pranešė vietos pareigūnai.
Ukrainos drono smūgis naktį sukėlė gaisrą Saratovo naftos perdirbimo gamykloje Rusijos pietvakariuose, penktadienį pranešė nepriklausomas Rusijos internetinis leidinys „Astra“. Kyjivas ne kartą taikėsi į šią gamyklą, kuriai vėliausią kartą buvo smogta rugpjūčio pradžioje.
Didelė internetinė parduotuvė „Ozon“ pranešė, kad jos logistikos centrui tame pačiame mieste smogė ir gaisrą sukėlė Ukrainos dronas, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. „Ozon“ yra „Wildberries“, į kurios objektus Ukraina taip pat taikėsi, konkurentė.