Bulgarija sulaikė sprogimo Beiruto uoste centre buvusio laivo savininką

Igoris Grečuškinas buvo sulaikytas praėjus beveik penkeriems metams po to, kai Libano tyrimo teisėjas per Interpolą išdavė du arešto orderius jam ir laivo kapitonui Borisui Prokočevui, taip pat Rusijos piliečiui.
Teisėsaugos pareigūnai teigė, kad rengiami dokumentai, kuriais prašoma perduoti 48-erių I. Grečuškiną Libanui apklausai. Jie nurodė, kad jei I. Grečuškinas nebus perduotas, Libano tyrėjai galės vykti į Bulgariją, kad jį ten apklaustų.
Keturi Libano teismų pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad Kipro pilietybę taip pat turintis I. Grečuškinas buvo sulaikytas praėjusią savaitę Vasilio Levskio Sofijos oro uoste, kai atskrido lėktuvu iš Kipro.
Beiruto valdžios institucijos nustatė, kad I. Grečuškinas yra laivo „Rhosus“, gabenusio amonio nitratą, savininkas.
„Jis rugsėjo 7 dieną teismo sprendimu, patvirtintu apeliaciniu skundu, buvo sulaikytas ne ilgesniam kaip 40 dienų laikotarpiui“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė Sofijos miesto teismo atstovė spaudai.
Pagal Bulgarijos įstatymus, ekstradicijos prašančios valdžios institucijos turi 40 dienų išsiųsti reikiamus dokumentus tokiam žingsniui įgyvendinti.
2020-ųjų rugpjūčio 4-ąją per sprogimą žuvo mažiausiai 218 žmonių, dar daugiau kaip 6 tūkst. buvo sužeisti. Jis nuniokojo didelius Beiruto plotus ir padarė milijardų dolerių žalą.
Ši nelaimė buvo viena didžiausių pasaulyje nebranduolinių sprogimų.
Manoma, kad trąšas į į Beirutą 2013-aisiais atgabeno su Moldovos vėliava plaukiojantis krovininis laivas „Rhosus“, plaukęs iš Sakartvelo į Mozambiką.
Tačiau atplaukęs į Libaną, „Rhosus“ susidūrė su „techninėmis problemomis“, o tuo tarpu saugumo pareigūnai teigė, jog jis buvo konfiskuotas po to, kai libaniečių bendrovė pateikė ieškinį jo savininkui.
Pasak pareigūnų, uosto valdžia iškraustė amonio nitratą ir jį saugojo apleistame uosto sandėlyje su sienų įtrūkimais.
„Rhosus“ Beiruto uoste nuskendo 2018 metais.
Nė vienas Libano pareigūnas nebuvo nuteistas dėl sprogimo.
Libanas anksčiau šiemet išrinko prezidentą Josephą Aouną, ministrą pirmininką Nawafą Salamą ir ministrų kabinetą, kuris žadėjo reformas ir įsipareigojo užbaigti tyrimą dėl sprogimo ir patraukti kaltininkus atsakomybėn.
Teisėjas Tarekas Bitaras liepą iškvietė aukšto rango politinius, teismų ir saugumo pareigūnus, siekdamas naujo postūmio šioje byloje.
