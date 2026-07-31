Chaosas Seutoje: dešimtys tūkstančių migrantų šturmuoja ES sieną, siaubia miesto gatves

Ši žinia paskelbta Seutoje laukiant atvykstančio Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo.
Remiantis to paties šaltinio penktadienio rytą paskelbtais duomenimis, tai didžiausias migrantų – daugiausia jaunų vyrų ir paauglių – antplūdis Seutoje nuo 2021 metų.
Mėgindami pasiekti Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje iš Maroko, iš viso žuvo 18 žmonių.
„Žmonių srautas judėjo visą naktį“, – penktadienio rytą teigė šaltinis policijoje.
Tikimasi, kad Ispanijos ministras pirmininkas vėliau penktadienį kartu su vidaus reikalų ministru Fernando Grande-Marlaska apsilankys Seutoje.
Vietos darbuotojų asociacijai, atstovaujančiai Civilinės gvardijos pareigūnams, vadovaujantis Rachidas Sbihi padėtį apibūdino kaip „rimtą humanitarinę krizę“.
„Žmonės vis dar plūsta. Atvykęs pastiprinimas tik padeda sužeistiesiems ir teikia kitą humanitarinę pagalbą“, – sakė jis.
Pasak jo, neturėdami pastogės tūkstančiai migrantų, įskaitant niekieno nelydimus vaikus, liko miegoti parkuose ir ant šaligatvių, o kiti be tikslo klaidžiojo gatvėmis.
„Tai chaotiška“, – teigė R. Sbihi.
Iš 18 žuvusiųjų daugelis nuskendo, tačiau kai kurie taip pat žuvo per spūstį, kilusią bandant įveikti bangolaužį Tarachalio paplūdimyje, nurodė R. Sbihi.
Ketvirtadienį nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti minios žmonių, daugiausia marokiečių, einančių aplink bangolaužius Tarachalio paplūdimyje į vietos gatves. Nors dauguma jų, regis, buvo jauni vyrai, minioje buvo ir šeimų su moterimis bei mažais vaikais.
Kol kas neaišku, kas paskatino tiek daug migrantų persikelti į Seutą.
Maroko valdžios institucijos viešai nekomentavo šių sienos kirtimų, o Maroko vidaus reikalų ministerija neatsakė į prašymus pakomentuoti.
Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.
Šis chaosas sukėlė atgarsį Italijoje, kuri yra dar viena svarbi migrantų kelionės kryptis. Premjerė Giorgia Meloni pagrasino sustabdyti Šengeno sutarties dėl atvirų sienų galiojimą Ispanijos atžvilgiu, „kad apgintume savo sienas ir užtikrintume savo piliečių saugumą“, nors Italija neturi bendros sienos su Ispanija.
Seutos valdžios institucijos anksčiau šį srautą siejo su šį mėnesį priimtu Ispanijos Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuriuo pareigūnams uždrausta be teismo proceso nedelsiant grąžinti jūra atvykstančius migrantus. Šis sprendimas netaikomas migrantams, kurie į Ispaniją patenka sausuma, įskaitant lipimą per pasienio tvorą.
Tačiau kai kurie Maroko aktyvistai suabejojo, ar šis sprendimas buvo srauto priežastis, teigdami, kad dauguma migrantų apie tokius teisinius sprendimus nežinojo.
Ispanija yra pagrindinė migrantų, ieškančių geresnių ekonominių galimybių arba bėgančių nuo smurto savo šalyse, atvykimo į Europą vieta.
Norėdami pasiekti Seutą, esančią Šiaurės Afrikos pakrantėje, migrantai dažnai plaukia iš Maroko Fnideko miestelio, įveikdami maždaug 5 km, kad pasiektų Ispanijos teritoriją. Kiti bando persikelti iš netoliese esančio Beljunešo miestelio, kur atstumas yra mažesnis.
(be temos)