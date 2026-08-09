Danijoje per nusikaltėlių grupuočių susišaudymą sužeisti keli žmonės

Policijos pareigūnų teigimu, incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovojomis.
Policijos institucijos pranešime nurodė, kad pareigūnai dirba keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 kilometrų į vakarus nuo Kopenhagos, po „susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys“.
Apie incidentą policijai pranešta apie 15.45 val. vietos (16.45 val. Lietuvos) laiku.
„Šiuo metu negalime pateikti daugiau informacijos apie jų būklę. Policija daro prielaidą, kad tai yra nusikaltėlių tarpusavio sąskaitų suvedinėjimas“, – tvirtino policija.
Pirminiais duomenimis, nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Policijos pareigūnai prašo visų, turinčių kokios nors informacijos, kreiptis į teisėsaugą.
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