 Danijos premjerė: Rusija pasielgė beatodairiškai

Danijos premjerė: Rusija pasielgė beatodairiškai

2026-09-15 11:12
Marius Jakštas (ELTA)

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pasmerkė „beatodairišką“ Rusijos fregatos veiksmą, šiai diena anksčiau Baltijos jūroje į Danijos karinį sraigtasparnį paleidus signalines raketas.

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<span>Danijos premjerė: Rusija pasielgė beatodairiškai</span>
Danijos premjerė: Rusija pasielgė beatodairiškai / Scanpix nuotr.

„Vakar per įprastą skrydį Rusija pasielgė beatodairiškai Danijos kariuomenės atžvilgiu. Rusijos veiksmais siekiama įbauginti ir skaldyti. Jiems nepavyks. Mes liksime nepajudinami“, – platformoje „X“ paskelbtame pareiškime teigė M. Frederiksen.

Kaip rašė ELTA, Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas, antradienį pranešė Danijos pareigūnai. Dėl šio incidento taip pat buvo iškviestas Rusijos ambasadorius.

„Šiandien į vieną iš karinių oro pajėgų sraigtasparnių „Fennec“ buvo paleistos signalinės raketos, kai jis vykdė įprastą Rusijos fregatos, buvusios tarptautiniuose vandenyse prie Gedserio, fotografavimo operaciją“, – pirmadienį vėlai vakare paskelbtame pareiškime nurodė Danijos ginkluotosios pajėgos.

„Fregata sraigtasparnio link paleido dvi signalines raketas. Viena jų praskriejo visai šalia sraigtasparnio“, – teigiama pareiškime.

Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas antradienį incidentą pavadino „visiškai nepriimtinu“.

„Rusija palaipsniui perkelia ribą, kurią ji laiko priimtinu elgesiu. To mes negalime toleruoti“, – pabrėžė jis.

„Todėl Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pokalbio apie šį incidentą“, – pareiškime nurodė ministerija.

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