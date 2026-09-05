Dėl amerikiečių vizito Vladimiras Putinas nurodė tris paras nesmūgiuoti Kyjivui

Jo teigimu, tai susiję su amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinių vizitu.
„Putinas įsakė nuo šiandien vidurnakčio tris dienas nevykdyti jokių smūgių Kyjivui“, – sakė D. Peskovas.
BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasiūlė JAV pasiuntinių vizito metu laikytis paliaubų su Rusija.
„Iš mūsų pusės nebus jokių oro smūgių, o Rusija turi užtikrinti abipuses paliaubas – be jokių savo oro smūgių – tiek laiko, kiek reikės šioms deryboms pravesti“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.
JAV prezidentas penktadienį pranešė siunčiantis Steve'ą Witkoffą (Stivą Vitkofą) ir Jaredą Kushnerį (Džaredą Kušnerį) į Maskvą ir Kyjivą. Tai yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti diplomatinę aklavietę kruviniausiame konflikte Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
„Išsiunčiau Witkoffą ir Kushnerį, du puikius derybininkus. Jie atliko puikų darbą, ir mes juos išsiuntėme pažiūrėti, ar pavyks ką nors pasiekti. Gali būti, kad turime gerų šansų tai padaryti“, – sakė D. Trumpas.
„Jie su savimi vežasi pasiūlymą užbaigti karą“, – teigė jis.
JAV prezidentas neatskleidė, ar šis planas numato Ukrainos teritorijų perleidimą, kaip jis buvo užsiminęs anksčiau, tačiau pridūrė: „Mes turime idėją dėl taikos.“
S. Witkoffas ir J. Kushneris, dalyvavę derybose dėl paliaubų Gazos Ruože ir Irane, jau ne kartą lankėsi Maskvoje, bet Ukrainoje jie dar neviešėjo.
Rusijos žiniasklaida anksčiau šeštadienį pranešė, kad amerikiečių lėktuvas jau nusileido Maskvoje.
Rusija naktį smogė civiliniam taikiniui Dnipro srityje ir pražudė keturis žmones, taip pat atakavo du Kyjivo oro uostus, pranešė V. Zelenskis, apkaltinęs Kremlių bandymu sužlugdyti pasiuntinių vizitą.
Naujausi komentarai